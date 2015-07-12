وزير النقل : تشغيل 38 قطارًا إضافيًا بالسكة الحديد لخدمة الركاب خلال العيد

استعرض وزير النقل خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، اليوم الأحد، خطة الوزارة في إطار الاستعداد وإحكام الرقابة على تذاكر السفر خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم توفير 28 قطاراً مكيفاً للدرجة الأولى والثانية، و 34 قطاراً عادياً، من القاهرة لأسوان والعكس، مما يوفر عدد 65 ألف مقعد يومياً، طبقاً للتشغيل اليومي، مؤكداً أنه سيتم تشغيل عدد 38 قطاراُ إضافياً اعتباراً من يوم 11/7 حتى 26/7/2015 لاستيعاب الأعداد المتزايدة في فترة العيد، مما يوفر عدد 20000 ألف مقعد إضافي يومياً بخلاف جدول التشغيل اليومي.

> وأضاف الوزير أنه لزيادة العرض من التذاكر لمجابهة الطلب من الجمهور تم تخصيص عدد 20 عربة إضافية للدرجة الثانية المكيفة يومياً، مما يوفر عدد 240 مقعداً إضافياً يومياً، ليصبح إجمالي التشغيل اليومي نحو 87 ألف راكب للوجه القبلي فقط.

> كما استعرض وزير النقل مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة التي تكفل الحد من السوق السوداء وانتظام عمليات الصرف بالمحطات، من بينها إحكام الرقابة على شبابيك الحجز، والحد من بيع التذاكر خارجها، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، ومنع بيع التذاكر لأكثر من أربع تذاكر لكل شخص ويتم الصرف بموجب بطاقة الرقم القومي.

> وأضاف أنه تم تخصيص 70% من المقاعد المتاحة على القطارات للحجز عن طريق محطة القاهرة فقط خلال فترة عيد الفطر المبارك وذلك لكون غالبية المسافرين إلى الوجه القبلي يتوجهون إلى محطة القاهرة للحجز، و تواجد جميع القيادات وأجهزة التفتيش للهيئة بمحطة القاهرة لإحكام الرقابة على عملية بيع التذاكر.

خلال الاجتماع عرض وزير النقل تقريرا حول خطة الوزارة للنهوض بالخدمة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث أشار الوزير إلى أن إجمالي الجرارات بالهيئة يبلغ 816 جراراً، تجاوز عمر 65% منها 25 عاماً، يتاح منها للتشغيل 462 جرارا ، بينما يحتاج الباقي إلى إعادة تأهيل. وأضاف أن الهيئة بها 3199 عربة ركاب ، منها 795 عربة مكيفة، و 1039 عربة عادية مسافات طويلة ، و 1365 عربة عادية مسافات قصيرة ، بالإضافة إلى 161 عربة قوى ، وتجاوز عمر نسبة كبيرة تلك من العربات 35 عاماً.

> وأكد الوزير أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي قامت بمعاينة الجرارات المعطلة بكافة أنواعها على الطبيعة في 30/6/2015، وتقدمت بعرض مالي لعدد 80 جرار بتكلفة تقديرية 1.5 مليون دولار لكل جرار، وبمعدل 3 جرارات شهرياً، بإجمالي تكلفة قدرها 120 مليون دولار خلال 3 سنوات، وجاري إستدعاء الخبراء الأجانب للشركات المنتجة لجلسة مفاوضة خلال شهر يوليو الجاري لمناقشة العرض الفني والمالي.

> وأشار الوزير إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بالتعاقد على توريد قطع غيار لعدد 70 جراراً هنشل وعدد 30 جراراً كندياً مع الشركات العالمية المنتجة، كما قامت الهيئة العربية للتصنيع من خلال مصنعي قادر وسيماف التابعين إليها، بدراسة تطوير 800 عربة من أسطول العربات، وتقدم مصنع قادر بعرض مالي وفني، وتم عقد جلسات تفاوضية مع إدارة المصنع، والطاقم الفني للوصول للسعر المناسب طبقاً للمواصفات المطلوبة.

> وأضاف الوزير أن الهيئة قامت بعمل خطة لتحسين العربات المكيفة خلال العام الجاري، وكذا توريد عدد من العربات المكيفة الجديدة، حيث سيقوم مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، بتوريد 212 عربة مكيفة بالدرجات المختلفة، خلال سنة اعتباراً من أغسطس 2015 بتكلفة تصل إلى 2100 مليون جنيه، حيث تم صرف الدفعة المقدمة بمبلغ 500 مليون، ومتبقي نحو 1600 مليون جنيه.