المالية: صرف مرتبات العاملين بالحكومة لشهر يوليو قبل عيد الفطر

أكد كارم محمود وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع المديريات المالية والحسابات بالوزارة، أنه سيتم صرف مرتبات العاملين بالحكومة لشهر يوليو الجاري قبل عيد الفطر المبارك.

وأوضح كارم أن صرف المرتبات سيتم وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد على من ينطبق عليهم القانون، وفقًا لمنشور وزير المالية قبل أيام، والذي تم توزيعه على الجهات الحكومية والمديريات المالية بالمحافظات.

وأعلنت وزارة المالية في المنشور، أنه من المقرر صرف رواتب الموظفين عن شهر يوليو الحالي يوم 15 من الشهر ذاته، نظرًا لقدوم عطلة عيد الفطر المبارك، على أن يتم صرف راتب شهر أغسطس المقبل يوم 20 من الشهر ذاته.

ونص المنشور، على أن جميع السلطات المختصة ومراقبي ومديري المحاسبات لجميع الجهات المخاطبة بالقانون الالتزام بالأحكام الواردة بالمنشور وعدم مخالفتها أو مخالفة ما ورد من قواعد، كما أوردت الوزارة أمثلة استرشادية لكيفية احتساب الأجر في القانون الجديد.