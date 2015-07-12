رئيس البرلمان العربي يدين تفجير “داعش” للقنصلية الإيطالية بالقاهرة

أدان أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، بشدة التفجير الإرهابي الجبان الذي تبناه تنظيم داعش الارهابي واستهدف المبنى القديم الذي كان يستخدم كمقر للقنصلية الإيطالية بالقاهرة.

واكد رئيس البرلمان العربي أن مثل تلك الإعتداءات الجبانة والتي تستهدف مدنيين ابرياء اصبحت صفة هذه التنظيمات الإرهابية والتي لا تقوى سوى على مثل هذه العمليات الخسيسة والدنيئة بقتل المدنيين والابرياء بغير وجه حق، اذ بات امر هذه التنظيمات والجماعات المتطرفة مفضوح لكل الأمة التي ايقنت بما لا يدع مجالا للشك ان هذا الإرهاب لا يمت بصلة لدين او اخلاق، بل يهدف لإحداث بلبلات وزعزعة للأمن لإعاقة عملية التنمية والنماء المنشودة من الشعب العربي، الذي لفظ هذه التنظيمات والجماعات ولن يسمح لها بإذن الله بتحقيق اهدافها الهدامة.

وقال الجروان إن الهدف الجبان من وراء هذا التفجير هو ارسال صورة مغلوطة عن الأمن في مصر بإستهداف مقر القنصلية القديم، في حين ان البعثات الدبلوماسية مؤمنة ومحمية، مشيدا بدور رجال الأمن والجيش المصري في مواجهة الإرهاب والتقدم المستمر الذي تحرزه مصر في شتى المجلات وبالاخص منها الأمنية .