«الطرق»: 30 % خصم على الأرقام الثلاثية المميزة

تُطلق مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، يوم غد الثلاثاء مبادرة الخصم بنسبة 30% على عدد محدود من لوحات الأرقام الثلاثية للمركبات في فئات مختلفة، لتبلغ قيمتها 189.610 ألف درهم، وتستمر المبادرة حنى نهاية أغسطس المقبل.

وأوضح سلطان المرزوقي، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن هذه المبادرة تأتي تلبية لرغبة شريحة واسعة من المتعاملين من هواة اقتناء لوحات المركبات المميزة وتجارة الارقام، حيث تحرص الهيئة على تقديم مختلف الخدمات التي تُعزز من ثقتهم بالهيئة وما تقدمه من مبادرات مميزة تُسهم في إسعادهم، فضلاً عن أننا نسعى إلى تشجيع الناس على اقتناء الارقام المميزة، موضحاً أنه سيتم طرح الأرقام عبر عدة قنوات منها: الموقع الالكتروني للهيئة www.rta.ae، مراكز خدمة العملاء، مزودي الخدمة، وكالات السيارات، والتطبيق الذكي " السائقون والمركبات".

وأضاف: إن الهيئة تسعى دائما لتقديم خدماتها عبر التطبيقات الذكية، وإن مبادرة الخصم على الأرقام الثلاثية للمركبات، تأتي في هذا السياق، خاصة أن اقتناء اللوحات تتسم بإقبال كبير من الجمهور بمختلف شرائحه وفئاته، حيث بإمكان العميل انهاء عملية الشراء كاملة عبر الموقع وذلك في إطار سعي الهيئة على إدماج كل الخدمات المتعلقة بهذه الخدمة بالتطبيقات الذكية، في إطار توجيهات حكومتنا الرشيدة بشأن تحويل مدينة دبي إلى أذكى مدينة في العالم، وتجسيدا للغاية الاستراتيجية الأولى من غايات الهيئة وهي(دبي الذكية) من حيث التواصل والتكامل وإدارة المعلومات مع المجتمع.

>