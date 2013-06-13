المغير: فرصة الحوار متاحة حتى 30 يونيو فقط.. وسنحتفل بعد 3 سنوات بولاية مرسي أو أبو إسماعيل

المغير متحدثا عن المعارضة: أقول للشعب المصري أن هناك خيارين إما أن تقوده مجموعة ظلامية إقصائية لا تقبل الآخر، وإما أن يتعاون مع مجموعة تدافع عن حلمه بأن يعبر الجميع عن رأيه بحرية

كتب : محمد عاشور الخميس 13-06-2013 22:55

قال عضو جماعة الإخوان المسلمين أحمد المغير، المعروف إعلاميا برجل خيرت الشاطر، إن ما بعد يوم 30 يونيو سيكون غير ما قبله تماما، مضيفا أن هذا ليس تهديدا ولكنه حقيقة؛ لأن الشعب المصري إذا انتفض لن يستطيع أحد أن يوقفه.

ودعا المغير، خلال لقائه ببرنامج "في الميزان"، على فضائية "الحافظ"، لمبادرة للحوار مع أي شخص معارض، مشيرا إلى أن الفرصة متاحة للحوار قبل 30 يوينو، وسيغلق باب الحوار بعد ذلك، بحسب قوله.

وتابع "أقول للشعب المصري أن هناك خيارين، إما أن تقوده مجموعة ظلامية إقصائية لا تقبل الآخر، وإما أن يتعاون مع مجموعة أخرى تدافع عن حلمه بأن يعبر الجميع عن رأيه بحرية، أنت بس اللي هتختار الرجوع إلى العصور المظلمة أو التقدم للأمام".

وأضاف "سنحتفل بعد 3 سنوات بفترة حكم جديدة للرئيس محمد مرسي، أو تولي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الحكم بعده".