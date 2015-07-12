أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

هروب «إمبراطور المخدرات» المكسيكي من السجن للمرة الثانية

Google+ Print
هروب «إمبراطور المخدرات» المكسيكي من السجن للمرة الثانية هروب «إمبراطور المخدرات» المكسيكي من السجن للمرة الثانية

امبراطور المخدرات

أعلن مسؤولون فى المكسيك هروب إمبراطور المخدرات، جواكين جوزمان، من السجن حيث يواجه اتهامات بالتورط فى ارتكاب جرائم منظمة.

 وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” أن جوزمان المعروف فى المكسيك بـ”إل شابو” أو “القصير” نظرا لقصر قامته مطلوب لدى الولايات المتحدة الأمريكية فى قضايا تتعلق بالمخدرات.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على جوزمان فى شهر فبراير من العام الماضى، وذلك بعد نحو 13 عامًا من هروبه من السجن فى المرة الأولى.

ويعتقد أن جوزمان هو تاجر المخدرات الأكثر تهريبًا للمخدرات إلى الولايات المتحدة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا