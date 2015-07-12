هروب «إمبراطور المخدرات» المكسيكي من السجن للمرة الثانية

أعلن مسؤولون فى المكسيك هروب إمبراطور المخدرات، جواكين جوزمان، من السجن حيث يواجه اتهامات بالتورط فى ارتكاب جرائم منظمة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” أن جوزمان المعروف فى المكسيك بـ”إل شابو” أو “القصير” نظرا لقصر قامته مطلوب لدى الولايات المتحدة الأمريكية فى قضايا تتعلق بالمخدرات.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على جوزمان فى شهر فبراير من العام الماضى، وذلك بعد نحو 13 عامًا من هروبه من السجن فى المرة الأولى.

ويعتقد أن جوزمان هو تاجر المخدرات الأكثر تهريبًا للمخدرات إلى الولايات المتحدة.

أ ش أ