بكين تطلق أول إنذار بسبب الحرارة وتواجه تلوث شديد بالأوزون

فى الوقت الذى تعاني فيه سواحل الصين من الأعاصير المصحوبة بالأمطار الغزيرة والرياح العاتية، تعاني العاصمة الصينية من موجة من الحرارة العالية التي تعدت 40 درجة مئوية وتلوث أوزونى شديد الحدة.

وقد عزت هيئة الأرصاد الجوية ببكين تعرض العاصمة لهذه الموجة الحارة إلى قلة الأمطار، وأصدرت أول انذار لها بالنسبة للطقس هذا الصيف ناصحة المواطنين بالتقليل من ساعات التعرض للشمس ، والعمال الذين تجبرهم طبيعة عملهم على العمل تحت الشمس الحارقة لتقليص ساعات العمل.

ويتوقع خبراء الأرصاد ان تبدأ الموجة الحارة بالانكسار، يوم الأربعاء القادم، حيث يقولون إن الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ قبل نهاية الاسبوع.

أ ش أ