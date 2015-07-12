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برشلونة: ميسي أعاد اكتشاف نفسه.. ونشكر سواريز على اختيارنا

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برشلونة: ميسي أعاد اكتشاف نفسه.. ونشكر سواريز على اختيارنا برشلونة: ميسي أعاد اكتشاف نفسه.. ونشكر سواريز على اختيارنا

أكد جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني أن نجم الفريق ليونيل ميسي استطاع أن يستعيد مستواه المعهود في الموسم المنصرم وقيادة النادي للألقاب مجددا.

وأثنى بارتوميو على عطاء اللاعب الأوروجواني لويس سواريز، وأعرب عن سعادته لتفضيل الأخير لبرشلونة على باقي الأندية التي أرادت التعاقد معه.

وقال بارتوميو لإذاعة (كادينا كوب) الإسبانية:"ميسي هو الأفضل في تاريخ الكرة. هذا الموسم أعاد اكتشاف نفسه من جديد وأصبح لاعبا أفضل من ذي قبل".

وأضاف "الخصومة بينه وبين لويس إنريكي انتهت".

وأردف "أريد أن أشكر سواريز على القدوم لبرشلونة، فلقد تلقى عرضوا أفضل منا لكنه اختارنا نحن".

وحقق برشلونة الثلاثية التاريخية في موسم استثنائي مع المدرب لويس إنريكي بعدما حامت الشكوك حوله حتى منتصف الطريق وشك الكثيرون في قدرته على التتويج بالألقاب.

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