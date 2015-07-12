تقرير.. مكالمة هاتفية قد تعجل برحيل بيدرو عن برشلونة

أفادت صحيفة (سبورت) الإسبانية بأن لاعب فريق برشلونة، بيدرو رودريجيز، قد يغير موقفه من البقاء مع الفريق بعد تلقيه مكالمة هاتفية من مدرب تشيلسي الإنجليزي جوزيه مورينيو.

اللاعب الذي جدد تعاقده حتى صيف 2019، ورفض عروضا مقدمة له من أرسنال، ليفربول، وباريس سان جيرمان، قد يغادر قلعة البلوجرانا بعد المحادثة التي دارت بينه وبين المدرب البرتغالي وبينه وبين زميله السابق سيسك فابريجاس لاعب البلوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيدرو من الممكن ألا يغادر برشلونة حتى يناير المقبل بسبب حاجة الفريق لكل لاعبيه حتى ذلك التوقيت بسبب عقوبة الفيفا التي تمنعه من إشراك أي لاعب جديد منذ يناير الماضي ولمدة عام كامل.

وأكدت الصحيفة أن بطل إنجلترا على استعداد لدفع مبلغ 30 مليون يورو، الشرط الجزائي في عقد بيدرو مع برشلونة، وأن هذا الانتقال قد يعيد للاعب المشاركة الأساسية مرة أخرى في ظل جلوسه احتياطيا أغلب الوقت بالبلوجرانا مع وجود الثلاثي الرائع ليونيل ميسي، نيمار ولويس سواريز.

ومع قدوم اللاعب التركي أردا توران للبلوجرانا، أشارت الصحيفة إلى أن موقف بيدرو قد يصبح أكثر تأزما عن ذي قبل بسبب المنافسة التي سيجدها لحجز مكانه بالفريق.