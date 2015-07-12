توفير 200 ألف طن وقود للكراكات العاملة بقناة السويس الجديدة

كشف نائب مدير مشروع قناة السويس الجديدة المهندس محمد عادل، أن أكثر من 200 ألف طن وقود و50 ألف طن مياه عذبة تم توفيرها للكراكات العاملة بمشروع قناة السويس الجديدة على مدار المشروع، و51 ألف دولار، العائد اليومى لناقلات البترول المصرية.

ووصف عادل مشروع قناة السويس الجديدة، بأنه تاريخى بكل المقاييس، قائلا: “يصف مسؤولو الشركات الأجنبية المنفذة للحفر، المشروع بأنه “تاريخى”، ناقلا عن المدير التنفيذى للكراكات البلجيكية وهو من كبار العاملين فى هذا المجال على مستوى العالم قوله: “أنا سعيد بأننى فى حياتى المهنية قد شاركت فى مشروع بهذا الحجم وبهذه العظمة.. فلم أشاهد تجمعًا لهذا العدد من الكراكات (45 كراكة)، فى مكان واحد، لإنجاز مشروع يتخطى 250 مليون متر مكعب فى أقل من عام”.

وأشار إلى أن المشروع فعليا تم تنفيذه فى أقل من عام حيث أن بداية عمل الكراكات كان فى شهر نوفمبر 2014، أى بعد الإعلان عن المشروع بنحو ثلاثة أشهر (أغسطس 2014)، مشيدا بالمجهود العظيم لإتمام أعمال الحفر الجاف بنسبة 100%، وهو أكبر عملية تحريك رمال فى العالم.

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