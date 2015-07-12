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فتح معبر«كرم أبو سالم» أمام البضائع والمساعدت لقطاع غزة

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فتح معبر«كرم أبو سالم» أمام البضائع والمساعدت لقطاع غزة فتح معبر«كرم أبو سالم» أمام البضائع والمساعدت لقطاع غزة

معبر كرم أبو سالم

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، فتح معبر “كرم أبو سالم” التجارى، جنوب شرق قطاع غزة، لإدخال البضائع والمساعدات لغزة، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية.

 وقال رائد فتوح، رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع، إن سلطات الاحتلال قررت إدخال 530 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى وقطاع المواصلات والمساعدات.

وأشار إلى أنه من ضمن الشاحنات 150 شاحنة محملة بالحصمة والحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية، إضافة إلى كميات من المحروقات.

ويعتبر معبر “كرم أبوسالم” المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

أ ش أ

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