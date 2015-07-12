مرتضى عن الفوز على أورلاندو: القصة نفوس وليست فلوس

أشاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالأداء والروح القتالية العالية التي ظهر عليها لاعبو الفريق في مباراتهم أمام فريق أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا.

وحقق الزمالك فوزا ثمينا خارج ملعبه على فريق "القراصنة" بهدفين مقابل هدف في ثاني جولات دور المجموعات من الكونفدرالية وتربع منفردا على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط.

وعن هذا الانتصار قال مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة (النهار):"القصة قصة نفوس وليست فلوس".

وأضاف "عام 2013 عندما تلقى الفريق هزيمة قاسية أمام أورلاندو 4-1، كان به لاعبين كثر ممتازين وكانت لديه إمكانيات مادية جيدة. القصة اختلفت الآن، لاحظ مناخ الحب والاستقرار بين اللاعبين، لاحظ كيف كان يركض اللاعب الاحتياطي ليهنيء الأساسي على الهدف".

وأردف "مجلس الإدارة هو الذي وفر هذا الأمر، الفريق لديه إرادة كبيرة للانتصار، فريق بطل، على الرغم من تغيير أكثر من مدرب، هذا شيء كنت تلاحظه في السنوات الماضية بالأهلي".

وأتم "رصدت مكافأة خاصة للاعبين، ليس لأنهم فازوا، لكن لأنهم كانوا رجالا في الملعب. خاضوا المباراة صائمين، سافروا لجنوب إفريقيا ونقودهم محجوز عليها في البنك، ولديك حاجز نفسي لأن هذا الفريق هزمك من قبل برباعية".