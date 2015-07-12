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الملك سلمان يطلع على التصاميم الجديدة للأوراق النقدية

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الملك سلمان يطلع على التصاميم الجديدة للأوراق النقدية الملك سلمان يطلع على التصاميم الجديدة للأوراق النقدية

    اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على التصاميم الجديدة للأوراق النقدية والإصدار الثاني للعملة المعدنية .

جاء ذلك خلال استقباله - أيده الله - في الديوان الملكي بقصر الصفا مساء أمس، وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ونائب المحافظ عبدالعزيز بن صالح الفريح.

واستمع الملك المفدى إلى استعراض من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن التصاميم الجديدة للأوراق النقدية والإصدار الثاني للعملة المعدنية الذي شمل صورا لتوسعة الحرم المكي والحرم النبوي، إضافة إلى صور لمعالم النهضة السعودية، وأهم الآثار التاريخية للدولة السعودية، ويحمل الإصدار الجديد أحدث العلامات الأمنية. بعد ذلك استمع الجميع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وتأكيده على ما يجب أن يحمله الإصدار من ثوابت لهذه البلاد.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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