خادم الحرمين يدشن التوسعة التاريخية الثالثة للمسجد الحرام

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر الصفا، مساء أمس، خمسة مشروعات ضمن التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام بمكة المكرمة، تشمل مبنى التوسعة والساحات والانفاق ومبنى الخدمات، والطريق الدائري الأول. واطلع خادم الحرمين الشريفين، على مجسم لكامل مشروع توسعة المسجد الحرام، وصور تتضمن عناصر ومكونات مشروع التوسعة، مستمعاً إلى شرح وافٍ عنها.

بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمة رفع فيها أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما يقدمه للحرمين الشريفين من جليل العناية وفائق الرعاية، سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين أعماله الصالحة.

ووصف افتتاح هذه التوسعة التاريخية بأنها مناسبة إسلامية غراء، وليلة تاريخية بلجاء، وسانحة مباركة تعانق في ألقها الجوزاء، لطفت حواشيها، وتألقت براعيها وواشيها، تحفها أجواء الإيمان، ومحاور الشرف تزفها، في شرف المكان والمكانة والزمان والمناسبة.

السديس: إجمالي المسطحات لكامل المشروع 1.5 مليون م٢ ويتسع المسجد الحرام لأكثر من 1.9 مليون مصل

وأشار إلى أن من آلاء الله تعالى ما أفاء جل وعلا على بلادنا الغالية من نعم لا تعد ولا تحصى وإن من أولى النعم، وأعظم المنن أن جعلها سبحانه مهبط الوحي، ومنبع الرسالة وقبلة المسلمين، منها أشرقت أنوار التوحيد والسنة وعمت الأرجاء وأضاء سناها جميع البقاع والأنحاء كما منّ عليها سبحانه بولاة أمر أفذاذ أماجد نبلاء، أماثل كرماء تتابعوا في عقد وضاء ونجابة شماء، منذ تأسيسها على يد الإمام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وقال: "ياخادم الحرمين الشريفين لقد اتحفتم الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بقرارات حكيمة ومشروعات عظيمة، يأتي في طليعتها وذروتها توسعة الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف، هذا المشروع العملاق الذي يتحدث عن نفسه ويبدي وسم قدحه، بيد أنكم أبيتم إلاّ أن تزيدوا مجداً في معاليه، وتعطفوا عليه بثانية، بهذا الافتتاح المبارك فأثلجتم الصدور وبعثتم السرور، وأدخلتم على نفوس المؤمنين البهجة والحبور، وأنفقتم بسخاء وبذلتم بيد معطاء فلا حرمكم الله ثواب المنفقين الكرماء وجعل ما تقدمونه مثاقيل في موازين الحسنات، ويابشرى لكم وللمسلمين هذه التوسعة الشاملة ومنظومة الخدمات المتكاملة للمسجد الحرام في سنة أحييتموها وصدقة أجريتموها ، ونفقة مخلوفة بذلتموها.

وقال معالي الدكتور السديس: «إن هذه التوسعة التاريخية تشمل بإجمالي المسطحات لكامل المشروع 000 . 470 . 1 متر مربع ويتسع المسجد الحرام لأكثر من 000. 850 . 1 مصل، وللمشروع بوابات أوتوماتيكية تدار من غرف خاصة للتحكم بها عن بعد بإجمالي عدد أبواب المشروع 78 باباً بالدور الأرضي تحيط بمبنى التوسعة».

وبين أن المشروع يحتوي على أنظمة متطورة منها نظام الصوت بإجمالي عدد سماعات يبلغ 4524 سماعة، وكذلك نظام إنذار الحريق ونظام كمرات المراقبة بإجمالي عدد كمرات يبلغ 6635 كاميرا لكامل المبنى وأنظمة النظافة كنظام شفط الغبار المركزي.

وأوضح أن المبنى يحتوي كذلك على مشارب مياه زمزم ضمن منظومة متكاملة مياه زمزم المبردة بإجمالي عدد مشارب زمزم 2528 مشربية، ما يوفر خدمات مميزة وأماكن للصلاة بالأدوار المختلفة والمناسيب المتنوعة لتأتي متواكبة مع تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين والزائرين الذين سيودعون بهذا المشروع التاريخي مشكلة الزحام للأبد. وأكد معاليه أن هذه الإنجازات التاريخية سيكون لها أثرها الإيجابي البالغ في إبراز الدور الريادي والحضاري لهذه البلاد المباركة وأداء الحرمين الشريفين رسالتهما الإسلامية العظيمة في نشر الخير والأمن والوسطية والاعتدال والسلام والمحبة والتسامح والحوار واليسر والوئام.

وقدم وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، التهنئة لخادم الحرمين وعموم المسلمين بهذه المناسبة التاريخية التي تدشن فيها أكبر توسعة للمسجد الحرام، مشيراً إلى أن افتتاح التوسعة السعودية الثالثة تأتي امتداداً للتوسعات التاريخية السابقة التي بدأت بأمر جلالة الملك المؤسس طيب الله ثراه، وأتمها جلالة الملك سعود وفيصل، ثم توسعة الساحات الشرقية التي تمت في عهد الملك خالد، ثم توسعة المسجد من الجانب الغربي التي تمت في عهد الملك فهد ، ثم توسعة المسعى التي تمت في عهد الملك عبدالله، ثم هذه التوسعة الكبرى التي أمر بها الملك عبدالله، وتستكمل في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

العساف: التنفيذ تم بأفضل معايير التصميم والجودة وبأعلى المواصفات العالمية وأجود خامات البناء وزود بأحدث الأنظمة الميكانيكية والإلكترونية

وأوضح الدكتور العساف أن المشروع الشامل للتوسعة السعودية الثالثة الكبرى للمسجد الحرام يشتمل على المكونات الرئيسة، وهي: مبنى التوسعة الرئيسي للمسجد الحرام وتوسعة المسعى الذي افتتح سابقاً وتوسعة المطاف والساحات الخارجية والجسور والمساطب ومجمع مباني الخدمات المركزية ونفق الخدمات والمباني الأمنية والمستشفى وأنفاق المشاة ومحطات النقل والجسور المؤدية إلى الحرم والطريق الدائري الأول المحيط بمنطقة المسجد الحرام والبنية التحتية وتشمل محطات الكهرباء وخزانات المياه وتصريف السيول. وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين سيدشن في هذه الليلة المباركة خمسة مشاريع رئيسة، وهي: مشروع مبنى التوسعة الرئيسي ومشروع الساحات ومشروع أنفاق المشاة ومشروع محطة الخدمات المركزية للحرم ومشروع الطريق الدائري الأول. وأوضح أنه في مثل هذه الليالي من العام المقبل سنلتقى جميعاً لتدشين ما تبقى من مشروعات وهي: مباني توسعة المطاف بكامل تجهيزاتها ومرافقها وكذلك مباني المساطب والمباني الأمنية والمستشفى ليقفز معها استيعاب المسجد الحرام إلى 000 . 850. 1 مصل.

وأكد أن كل الأرقام والإحصاءات تدل على ضخامة الإنجاز التي تهدف في النهاية إلى راحة وطمأنينة الطائفين والعاكفين والمصلين، مبيناً أن مشروع مبنى التوسعة الرئيس يتكون من ستة طوابق للصلاة و 680 سلماً كهربائياً و 24 مصعداً لذوي الاحتياجات الخاصة و 21 ألف دورة مياه ومواضئ.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه التوسعة تم بأفضل معايير التصميم والجودة وبأعلى المواصفات العالمية وأجود خامات البناء والخرسانة والحديد، وتم تزويده بأفضل وأحدث الخدمات والأنظمة الميكانيكية والالكترونية ، وتم تطويع كل الإمكانيات المتاحة من كل مكان ليتبوأ هذا المسجد الأكبر مكانته وليلبس أحلى حلته تعظيماً لشعائر الله فيه. وسأل الله في ختام كلمته الرحمة والمغفرة للملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي أمر بهذه التوسعة وكان يتابعها باستمرار، منوها بالمتابعة الشخصية والإشراف والحرص الدائمين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منذ أن كان وليا للعهد حتى يومنا هذا .

إثر ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين، بضغط زر تدشين مشروع مبنى توسعة المسجد الحرام الذي يضم بوابه رئيسية تتكون من ثلاثة أبواب كل باب من درفتين ومن كل منها 18 طناً تدار بأجهزة تحكم عن بعد وتقام التوسعة الذي يتكون مبناها من ثلاثة أدوار على مسطح بناء يبلغ 000 . 320 م٢، يستوعب 300 ألف مصل، كما دشن - أيده الله - ساحات التوسعة التي يبلغ مسطحها 175 ألف م٢، وتتسع لحوالي 000 . 330 مصل. ودشن - حفظه الله - انفاق المشاة التي تضم خمسة أنفاق للمشاة لنقل الحركة من الحرم إلى منطقة الحجون وجرول خصص اربعة منها لنقل ضيوف بيت الله الحرام فيما خصص الخامس للطوارئ والمسارات الأمنية ، ويبلغ أجمالي أطوال هذه الأنفاق حوالي 5300 م، إضافة إلى مجمع الخدمات المركزية وتشمل محطات الكهرباء والمولدات الاحتياطية وتبريد المياه وتجميع النفايات والخزان ومضخات مياه مكافحة الحرائق، ومشروع الطريق الدائري الأول الذي يقع داخل المنطقة المركزية ويتمد بطول 4600 متر ويضم جسوراً وانفاقا لنقل الحركة من المنطقة المركزية إلى خارجها بثلاثة مسارات في كل اتجاه.

بعد ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور فيلماً عن مشروعات التوسعة.

حضر حفل التدشين صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالاله بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الامير منصور بن سعود بن عبدالعزيز،وصاحب السمو الملكي الامير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الامير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الامير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الامير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الامير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الامير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في مكتب سمو وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالاله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب السمو الملكي الأمراء .

كما حضر الحفل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية والاسلامية والمنظمات الاسلامية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين .