إجازة عيد الفطر للجهات الاتحادية من 29 رمضان إلى 3 شوال

تقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر السعيد في الوزارات والجهات الاتحادية إعتبارا من يوم 29 رمضان لعام 1436 هــ الموافق يوم الخميس 16 يوليو 2015 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم 4 شوال.

ورفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تعميم أصدرته بهذه المناسبة ..أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات .. سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليهم بوافر الصحة والعافية .

كما هنأت الهيئة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية .