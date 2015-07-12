الطاير يطلق «شاركني» التي تتيح المشاركة بمركبة واحدة في العمل

أطلق مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، التطبيق الذكي (شاركني sharekni)، الذي يُتيح للأفراد المشاركة في مركبة واحدة في التنقل من وإلى مقار العمل..

حيث يمكنهم من خلال التطبيق، تسجيل بياناتهم للقيام برحلاتهم بالتشارك في مركبة واحدة، ويتم استخراج التصريح إلكترونياً، ويتوفر التطبيق حالياً باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم في الفترة القريبة القادمة إضافة اللغات الصينية والفلبينية والأوردو.

التحوُّل الأذكى

وقال الطاير: يأتي إطلاق تطبيق (شاركني)، تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتحقيق السعادة للناس، كما يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المشرف على مبادرة المدينة الذكية..

مشيراً إلى أن الهيئة تهدف من هذه الخدمة، المساهمة في تخفيف الاختناقات المرورية في إمارة دبي، وخاصة في أوقات الذروة، وتقليل عدد المركبات التي يشغلها شخص واحد، وتقليل عدد المركبات في الطرق بصفة عامة، ما يقلل من إجمالي الكيلومترات المقطوعة، وبالتالي، التكاليف الاقتصادية لتشغيل المركبات، والمساهمة في تنظيم أفضل لمواقف المركبات حول أماكن العمل..

والتخفيف من مشكلة عدم توافرها بدرجة كافية، وكذلك المساهمة في تقليل نسبة التلوث واستهلاك الوقود الناتجة عن الزيادة في عدد المركبات، وتقليل الضغط النفسي والجسدي الناتج عن القيادة في الازدحام المروري، الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجية وجودة الموظف، إضافة إلى تشجيع الروابط الاجتماعية في المجتمع، عن طريق تعريف الأشخاص المشاركين ببعضهم.

نمو مطَّرد

وأكد الطاير، أن الخدمة التي أطلقتها الهيئة في شهر يوليو من عام 2008، شهدت نمواً مستمراً في عدد المسجلين، وبلغت نسبة النمو في عام 2014 قرابة 16 %، وتوقع أن تحقق الخدمة قفزة كبيرة في الفترة القادمة، حيث وضعت الهيئة حوافز ومكافآت خاصة بمستخدمي الخدمة..

مشيراً إلى أن الدراسات والمقارنات المعيارية العالمية لأنظمة المشاركة في المركبات، توضح أن نسبة مستخدمي هذه الخدمة، تتراوح بين 5 إلى 15 % من مستخدمي شبكة الطرق، وأن هذه النسبة ترتفع عند وضع نظام للحوافز والمكافآت، لتصل إلى 30 % من إجمالي مستخدمي شبكة الطرق.