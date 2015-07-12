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بالصور - الرحلة بقميص الأهلي تبدأ .. وصول إيفونا إلى القاهرة وسط استقبال جماهيري

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وصل الجابوني ماليك إيفونا رفقة هيثم عرابي مدير التعاقدات بالأهلي إلى القاهرة تمهيدا للانضمام إلى النادي الأهلي بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع الوداد المغربي.

وكان الأهلي قد أعلن يوم السبت عن توصله لاتفاق مع الوداد ليضم من خلاله المهاجم الجابوني بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وكان من المفترض أن يصل إيفونا إلى القاهرة مساء السبت في التاسعة إلا ربع، لكن حدثت مشكلة في تذاكر الطيران أجلت الرحلة. قبل أن يصل في تمام السادسة من صباح يوم الأحد.

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ويعد إيفونا ثاني الأجانب الذين يضمهم الأهلي بداية من الموسم المقبل بعد جون أنطوي مهاجم الشباب السعودي سابقا.

وحرص عدد من جماهير الأهلي على استقبال إيفونا في المطار للترحيب باللاعب المنضم حديثا إلى القلعة الحمراء.

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