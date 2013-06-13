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معتز عبد الفتاح في أولى حلقات "باختصار": البرنامج مع الدولة وليس السلطة

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معتز عبد الفتاح في أولى حلقات "باختصار": البرنامج مع الدولة وليس السلطة معتز عبد الفتاح في أولى حلقات "باختصار": البرنامج مع الدولة وليس السلطة

كتب : سهيلة حامد منذ 7 دقائق

في أولى حلقات برنامج "باختصار"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي معتز بالله عبدالفتاح، على فضائية "المحور"، شبّه مقدم البرنامج بحالة الشيخ حسني في فيلم "الكيت كات"، وقال "الشيخ يسوق دون أن يرى وبيلبّس الكل في بعض وفي الآخر هو اللي هيلبس".

كما أعطى تعريفًا مختصرًا للبرنامج، وقال "هذا البرنامج مع الحق وليس الباطل، مع النصيحة وليس الفضيحة، مع الدولة وليس السلطة، مع السلطة وليس البلطجة".

وأضاف عبد الفتاح "باختصار لا يفرق معنا من يحكمنا لكن يفرق معنا كيفية حكمه لإدارة البلد"، موضحا أنه إذا كان يحكمنا بالغباء والفساد سنهاجمه.

وتابع عبد الفتاح "في هذا البرنامج ممكن ووارد أن نخطىء ولابد من التصحيح في حالة الخطأ، مش مهم نكون غلط المهم إن مصر ماتكونش غلط، نحن نجتهد، وهذا ميثاق شرف برنامجنا".

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