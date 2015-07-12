هيثم عرابي: الاهانات؟ كله علشان الأهلي يهون .. والقادم أفضل

أكد هيثم عرابي مسؤول العلاقات الخارجية والتعاقدات في النادي الأهلي قبوله لأي إهانات شخصية في مقابل "يصبح الأهلي أفضل".

الجابوني ماليك إيفونا وصل رفقة هيثم عرابي إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد تمهيدا لبداية رحلته بصفة رسمية مع الأهلي. (طالع التفاصيل)

إيفونا كان محل صراع شرس بين الأهلي والزمالك انتهى لصالح الأهلي.

وخرج مرتضى منصور في أكثر من مناسبة ليهاجم الأهلي وهيثم عرابي بسبب المفاوضات مع نادي الوداد واللاعب.

وعن ذلك قال هيثم عرابي: "كله يهون علشان خاطر الأهلي".

وأضاف في تصريحات لمراسل FilGoal.com عند وصوله إلى القاهرة "أنا جندي من جنود الأهلي واتقبل أي اهانات ليصبح الأهلي أفضل وأفضل".

وأتم "أتمنى كل التوفيق لإيفونا مع الأهلي. وما زال القادم أفضل وأفضل".