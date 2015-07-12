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إيفونا يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

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إيفونا يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي إيفونا يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

]حرص الجابوني ماليك إيفونا على توجيه رسالة إلى جماهير الأهلي بشكل خاص والشعب المصري بشكل عام عقب وصوله إلى القاهرة.

الجابوني ماليك إيفونا وصل رفقة هيثم عرابي إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد تمهيدا لبداية رحلته بصفة رسمية مع الأهلي. (طالع التفاصيل)

ووجه إيفونا رسالة إلى جماهير الأهلي قائلا: "رمضان كريم".

وأضاف في تصريحات نقلها مراسل FilGoal.com "سعيد لتواجدي في في مثل هذا الوقت .. رمضان كريم".

وعلم FilGoal.com إن اللاعب سيقدم رسميا إلى وسائل الإعلام كلاعب للنادي الأهلي في مؤتمر صحفي سيقيمه النادي عقب إنهاء اللاعب للفحص الطبي وإتمام التعاقد معه.

ويعد إيفونا ثاني الأجانب الذين يضمهم الأهلي بداية من الموسم المقبل بعد جون أنطوي مهاجم الشباب السعودي سابقا.

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