الإفراج عن 50 سجيناً ممن شملهم العفو الملكي بالطائف

أُطلق سراح 50 سجيناً من سجون الطائف على 3 دفعات ليتمكنوا من قضاء باقي أيام شهر رمضان وعيد الفطر المبارك مع أسرهم وأبنائهم، وجميعهم ممن شملهم العفو الملكي في قضايا الحق العام وانطبقت عليهم الشروط المطلوبة.

فيما يجري استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من تنطبق عليهم الشروط خلال الأيام المقبلة، لتمكين المستفيدين من الأمر الكريم من العودة إلى أسرهم في هذه الأيام المباركة.

وأكد العميد فايز الأحمري مدير سجون المحافظة المكلف أنه يجري حالياً دراسة ملفات قضايا الحق العام، لتطبيق الشروط التي نص عليها الأمر الملكي، واللائحة المنظمة لذلك، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وأن اللجنة تعمل بشكل مكثف لإنجاز كافة المعاملات.