اللواء المقبل: أكثر من خمسة آلاف رجل مرور ينفذون الخطة المرورية لموسم رمضان بمكة

نجحت إدارة المرور نجاحاً باهراً في تنفيذ خطتها المرورية بمهبط الوحي مكة المكرمة منذ بداية شهر رمضان الكريم واتسمت الحركة المرورية بالانسيابية التامة.

ووفقاً لما أوضحه مدير عام المرور اللواء عبدالرحمن المقبل ل "الرياض"، فإن الخطط المرورية لشهر رمضان المبارك وضعت بدراية وإتقان وكانت كفيلة بإنسياب الحركة وسهولتها منذ بداية الشهر الكريم، حيث تم البدء في تنفيذ الخطة منذ 25 شعبان، وروعي فيها كافة الاحتياجات، وصممت للتوافق مع سعة الشوارع والكثافة المرورية التي تشهدها العاصمة المقدسة، ويشارك في تنفيذ الخطة لهذا أكثر من خمسة آلاف رجل أمن مروري، فمكة المكرمة مدينة استثنائية في طبيعتها الطبوغرافية وزحام المواسم، وواقع تنفيذ المشاريع المنفذة حولتها إلى ورشة عمل، وهذا يتطلب نوعاً من التوازن بين تطبيق الخطط المرورية، ومواكبة سيارات وآليات القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع.

خطة مرورية خاصة بالعشر الأواخر

وأشار المقبل: إلى أنه منذ بداية العشر الأواخر تم تكثيف العمل الميداني، وفقاً للخطة الموضوعة المتناسبة مع حجم زيادة المركبات للزوار والمعتمرين، والمرور يواكب الزيادة المطردة في أعداد المعتمرين، والخطة المرورية وضعت بتوجيه ومتابعة من مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، وفي المنطقة المركزية تتمحور على محورين رئيسيين

هما تفريغ ومنع الوقوف في المنطقة المركزية والطريق الرئيسية المؤدية اليها والأنفاق، وتشغيل المواقف الداخلية والخارجية، والاعتماد على وسائل النقل العام قدر الإمكان وتفعيل دورها، كما تم تشغيل المرحله الكبرى من الدائري الاول ومنع الوقوف على امتدادها، إضافة إلى أن تشغيل الدائري الرابع واستخدامه الذي خفف كثيراً من الازدحام على طريق الدائري الثالث، حيث يسلك القادمون من السيل والطائف إلى جدة والعكس كذلك عبر الطريق الدائري الرابع.

اتسمت بالانسيابية والمرونة.. والمواقف الخارجية أسهمت في تقليص أعداد مركبات المعتمرين

وأوضح اللواء المقبل انه تم تخصيص مواقف خاصة لسيارات الأجرة في المنطقة المركزية، وتخصيص مواقف خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الشبيكة والغزة وباب الملك تسهيلاً لعملية وصولهم للمنطقة المركزية وصولاً إلى الحرم، إضافة إلى تحرير الحركة عبر استخدام المعتمرين للمواقف الخارجية والداخلية، واستخدام النقل العام عبر طرق إشعاعية هي طريق الملك عبدالعزيز وطريق "أجياد بخش" وطريق "الشبيكة".. وجبل كعبة وجرول وطريق إبراهيم الخليل وطريق الغزة للمسجد الحرام، بالإضافة إلى عمل نقاط الفرز والتحكم لعزل مركبات الخدمات عن المشاة خاصة في أوقات الصلوات حفاظا على سلامة المارة.

المواقف الخارجية اسهمت بنجاح الخطة

وقال اللواء المقبل: إن المواقف الخارجية الواقعة على مداخل مكة اسهمت اسهاماً كبيراً في تقليص اعداد المركبات الخاصة بالمعتمرين، كما ساهمت حافلات النقل العام والتي تقوم برحلات مكوكية على مدار الساعة من والى المسجد الحرام في توفير الكثير من الجهد والعناء على قاصدي بيت الله الحرام، والتخفيف من كثافة المركبات داخل المنطقة المركزية.

وأشار اللواء المقبل إلى أنه تم منع دخول حافلات الفنادق الواقعة خارج المنطقة المركزية كأحياء العزيزية والمعابدة والزاهر إلى المنطقة المركزية، حيث يتم نقل المعتمرين بحافلات الفنادق القاطنين بها إلى المواقف المخصصة لحافلات النقل الجماعي، ومن ثم يتم نقلهم عبر حافلات النقل الجماعي إلى الحرم المكي الشريف، ولن يتم السماح لحافلات "المكروباص" وباصات الديزل حمولة (50) راكباً بالعمل اطلاقاً خلال شهر رمضان المبارك في نقل المعتمرين أو المصلين، وسيتم تنفيذ حملة لضبط هؤلاء السائقين وحجز مركباتهم، إضافة إلى السيارات الخاصة سيتم منعها تماماً، والسائق الوافد سيتم تسليمه إلى إدارة الوافدين بالجوازات لاتخاذ الأجراء المناسبة حياله، والسائق السعودي يتم حجز سيارته الخاصة لمدة (15) يوماً، إضافة إلى الغرامة المالية.

رجال المرور مهيؤون للتعامل مع السائقين

وحول ما يواجهه رجال المرور العاملون في الميدان من معاناة من رفض السائقين والمعتمرين التجاوب معهم، مقترناً ذلك الرفض بشد الأعصاب من قبل السائقين، وكيفية التعامل معه من قبل رجال المرور، قال مدير عام المرور: مما لاشك فيه أنّ رجال المرور العاملين في نقاط الفرز على مداخل مكة والمنطقة المركزية يواجهون معاناة من محاولة بعض المعتمرين رفض تعليمات رجال المرور بتحويل سيارة المعتمر إلى المواقف المخصصة لها والانتقال للمسجد الحرام عن طريق وسائل النقل العام أو سيارات الأجرة المتوفرة في تلك المواقف، ويصر عدد منهم على محاولة الدخول بسيارته مما يتسبب في عرقلة حركة السير، إلا أنّ رجال المرور ولله الحمد مهيؤون نفسياً ولديهم القدرة للتعامل مع الموقف، حيث يغلبون جانب التعامل الراقي من خلال إفهام قائد المركبة بأنّ منعه من الدخول يأتي لمنع حدوث إرباك مروري جراء الوقوف الخاطئ في شوارع مكة، الأمر الذي يعرض السيارة للسحب كونها مخالفة لأنظمة وقواعد المرور ووقوف مركبته في المواقف المخصصة أفضل.

وأشار اللواء المقبل الى أن سحب السيارات المخالفة لا يمكن أن يتم من قبل سائق "الونش" دون توجيه من رجل المرور، حيث لا يتم سحب أي سيارة مالم تكون في موقف خطأ ومعرقلة لحركة المرور، وعملية سحب السيارات لا تتم إلا عبر رجل المرور الموجود بالموقع، والذي يحرر سند تسليم السيارة لسائق الونش لسحبها وإيقافها في المواقف المخصصة لذلك ريثما يأتي صاحبها، ولا يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن يسحب سائق "ونش" سيارة بدون محضر رسمي وسند تسليم من قبل رجل المرور، وبين اللواء المقبل ان جميع مداخل المنطقة المركزية حددت لها نقاط فرز لتهيئة المنطقة المركزية للمعتمرين لأن طرق المنطقة المركزية وشوارعها تكتظ بالمشاة والمصلين اثناء ليالي رمضان خصوصاً منذ بداية العشر الأواخر ولا يوجد مواقف بالمنطقة المركزية.

توزيع القوات على المناطق وفقاً للكثافة

وقال اللواء المقبل: آمل من قائدي المركبات المتجهين الى المنطقة المركزية التوجه الى المواقف المخصصة واستخدام النقل العام، حيث يوجد نقل عام منظم على جميع المداخل الاربعة سواء عن طريق جسر المشاة المظلل (انفاق السد) أو انفاق المسخوطة أو كدي أو كذلك مواقف الخندريسة بطلعة جبل الكعبة المؤدية الى مواقف القشلة فجميع هذه المواقف ستكون مهيأة بالحافلات وستنقل من جهة انفاق السد الى ربوة الحضارم بمنى وسوف ينقل الخط الثاني الى الساحة الغربية للجمرات بحيث يسهل عملية الوصول للقادمين عبر طريق السيل أو طريق التنعيم.

وبين مدير عام المرور اللواء المقبل أن رجال المرور تم توزيعهم على المنطقة المركزية والمراكز والاسواق التجارية والشوارع والميادين العامة لمتابعة الحركة المرورية، مؤكدا وجود متابعة يومية ومراجعة للخطة المرورية للتعامل مع أي طارئ وتذليل أي عوائق، مشدداً على اهمية الاعلام في توعية المواطنين، مشيراً الى ان التركيز على المنطقة المركزية وحول الحرم المكي الشريف لا يعني اطلاقا تجاهل احياء واسواق وميادين وشوارع العاصمة المقدسة الاخرى بل تمت تغطيتها برجال المرور جميعها بلا استثناء.

"الرياض" ترصد ميدانياً نجاح الخطة

وأثناء جولة "الرياض" بحي العزيزية، الذي يعد ذا أهمية عالية فالحركة المرورية وهي الأقرب الى الحرم في ظل الإزالات والهدم الذي طال المواقع المحيطة بالحرم المكي الشريف في مشروع التوسعة، و60% من المركبات تتجه اليها، رصدت عدسة "الرياض" إنسيابية في الحركة رغم الكثافة العددية للمركبات، حيث نجح رجال المرور نجاحاً باهراً في تسهيل الحركة على الرغم من أرتال المركبات التي تجوب الشوارع الرئيسية والفرعية، ونجحت الإجراءات المرورية في تغييب الارتباكات منذٌ بداية شهر رمضان وفقاً لمتابعاتنا الإعلامية وتغطياتنا المستمرة، ورغم الأعداد المهولة من المركبات التي تجوب شوارع العزيزية، إلا أنّ الخطة المرورية وحسن التنظيم ساهما على القضاء على عرقلة السير، حيث سارعت إدارة المرور منذ بداية الشهر إلى تطبيق خطتها المرورية بكل إتقان مما ساهم مساهمة فاعلة وملموسة في القضاء على التلبكات المرورية.

ووفقاً لما ذكره العقيد فواز الحازمي المشرف الميداني على الحركة المرورية بحي العزيزية فقد تم نشر أكثر من 20 دورية مرورية في حي العزيزية في فترة المساء، كما تم نشر رجال المرور الميدانيين في كافة الطرقات والتقاطعات والأسواق، وأضاف العقيد الحازمي: منذ بداية الموسم تم تقليص الإشارات الرئيسية كإشارة التعليم واشارة الجوالات واشارة ابن داؤد من ثلاث فاز إلى فازين وتم إلغاء التقاطعات كل ذلك ساهم في تسهيل الحركة المرورية والقضاء على الارتباك المروري وتخفيف التزاحم، إضافة إلى انتشار رجال المرور في كافة الشوارع والميادين.