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مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف: سعود الفيصل كان رجلاً بقامة دولة

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مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف: سعود الفيصل كان رجلاً بقامة دولة مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف: سعود الفيصل كان رجلاً بقامة دولة

    رفع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى السفير فيصل بن حسن طراد باسمه ونيابةً عن كافة منسوبي الوفد الدبلوماسي السعودي في جنيف التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- والأسرة المالكة وشعب المملكة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل -رحمه الله-.

وقال السفير طراد:،"إن سمو الأمير سعود -رحمه الله- كان رجلاً بقامة دولة، جمع المجد من كل أطرافه، وحاز احترام العالم أجمع، بما تمتع به من خلق رفيع ومقدرة دبلوماسية فائقة وقوة في الحق، على مدى أربعة عقود حمل خلالها الصوت السعودي والإسلامي والعربي عاليًا وبكل اقتدار إلى كل أرجاء العالم".

وأضاف إن "حجم الاتصالات وبرقيات التعازي من رؤساء دول وحكومات ومسؤولين من كافة أقطار العالم، تؤكد على علو شأنه يرحمه الله، ومكانته في الساحة الدولية على مدار أربعة عقود، مؤكداً أن الجميع يتفق على أن سموه رحمه الله مثّل مدرسة مستقلة للدبلوماسية بشكل خاص وللدبلوماسية الدولية بشكل عام وأن مواقفه وكلماته وخطاباته وبياناته ستمثل مادة دسمة للباحثين والمهتمين بالشأن السياسي محليًا ودوليًا، مستذكرًا البعد الإنساني في شخصيته وإنسانيته غير المسبوقة في التعامل".

ودعا السفير طراد المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه خير الجزاء لما قدم من عمل خالص لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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