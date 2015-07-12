الفقيد نال إعجاب زعماء العالم واحترام جميع الدبلوماسيين و الساسة

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، باسمه وباسم منسوبي السفارة والمواطنين المقيمين في الفلبين، خالص العزاء وصادق المواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وإلى ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله، في فقيد الأمة ورجل السياسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رحمه الله.

وقال، إننا كسفراء لخادم الحرمين استفدنا من مهارته الدبلوماسية ورؤيته الثاقبة للمستقبل القريب والبعيد لسياسة المملكة، واسلوبه المميز في التعامل مع الاحداث بمختلف انواعها، وما يتمتع به من حنكة وعقلية قوامها الصدق والوضوح عند طرح القضايا، مضيفا أنه نال اعجاب الزعماء في جميع انحاء العالم وتقدير واحترام جميع الدبلوماسيين والسياسيين، فمسيرة سيدي الأمير سعود الفيصل رحمه الله في وزارة الخارجية هي بكل تأكيد مسيرة مازالت محفوفة بالانجازات والنجاحات، وقد انتقل إلى رحمة الله وهو يحمل هموم الأمتين العربية والاسلامية.

وقال: "افتخر واتشرف أني عملت تحت ادارة واشراف الراحل رحمه الله، فكان يؤكد علينا في كل المناسبات أن يبذل كل سفير وممثل للمملكة كل طاقته وامكاناته في عون المواطنين في الخارج وخدمتهم وحمايتهم والحرص على عدم تعرض مواطني هذه البلد الغالي لأي مشكلات أثناء سفرهم"، منوها إلى ان السفارة في جمهورية الفلبين تلقت اتصالات التعازي من المسؤولين الذين يقدمون التعازي في الفقيد رحمه الله.