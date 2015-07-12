«ماء زمزم» خير مياه الأرض.. ومكانته تغري ضعاف النفوس

يحتل "ماء زمزم" مكانة عظيمة ومقدسة في نفوس المسلمين الذين ارتبطوا به على مر العصور، ويعتبر خير مياه الأرض، إذ بدأت قصته قبل خمسة آلاف عام بعد أن دعا ابراهيم عليه السلام ربه (رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ)، فاستجاب الله له وأرسل جبريل عليه السلام ليضرب الأرض، فنبع منها الماء تحت خد طفلهما اسماعيل عليه، فأخذت تحيطه هاجر عليها السلام بيديها خوفاً من ضياعه وهي تقول "زم زم".

"زمزم" الذي حفر بئره الخليل عليه السلام، وأعاد ظهوره عبدالمطلب بن هاشم، وبين فضله الرسول عليه الصلاة والسلام، حظي بعناية الخلفاء والسلاطين والملوك، لأنه خير مياه الأرض، لما له من الفضائل التي ذكرت في السنة النبوية، إذ قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: "خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم، وشفاء السقم".

مشروع الملك عبدالله نقطة تحول:

عناية المملكة ب "ماء زمزم" لم تكن وليدة هذه الأعوام، بل هي من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز يرحمه الله، ولم يقصر أبناؤه من بعده، حتى دشن في شهر رمضان من عام 1431ه أكبر مشروع لسقيا ماء زمزم، وهو مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم في كدي بمكة المكرمة، إذ بلغت تكلفة المشروع 700 مليون ريال، ويعتبر واحداً من أهم المشروعات التطويرية لقاصدي بلاد الحرمين الشريفين.

وينتج هذا المشروع الضخم ثلاثة آلاف متر مكعب من المياه يومياً، تجمع داخل خزان المياه المفلترة، وتوزع للخزانات ومبردات المسجد الحرام، وتتصل المحطة ببئر زمزم من خلال مضخات حديثة وأنابيب غير قابلة للصدأ يجري خلالها الماء، من خلال وحدة تحكم دقيق بكمياته وسرعة تدفقه لخزان المياه الخام، الذي يتسع لخمسة آلاف متر مكعب.

مبنى المشروع يتكون من مبان عدة، منها مبنى ضواغط الهواء ومستودع عبوات المياه الخام، ومبنيي خطوط الإنتاج، ومستودع العبوات المنتجة، بطاقة تخزينية يومية تبلغ (200) ألف عبوة.

وتبدأ رحلة إنتاج ماء زمزم داخل المحطة، وتصل للمرشحات والفلاتر المطابقة لأعلى المعايير العالمية وذلك للمحافظة على جودته، ويضم المشروع نظام تحكم آلي متطور ومحطة خاصة لتوليد الكهرباء ومختبرات متخصصة للمتابعة، وتتبع أحدث التقنيات للتعبئة، إذ تعبأ يومياً ألفا متر مكعب في عبوات معقمة ومضمونة بسعة عشرة لترات، تتميز بسهولة الحمل والنقل.

المشروع الذي تشرف عليه وتشغله شركة المياه الوطنية خدم ضيوف الرحمن وأهالي مكة المكرمة كثيراً، من خلال نظامه المتطور الذي ساهم في الحد من سلبيات عدة.

الباعة المتجولون يضاعفون الأسعار.. ويخزنون العبوات تحت الشمس

غش تجاري من ضعاف النفوس:

وعلى الرغم من ذلك إلا أن ثمة تجاوزات لا تزال موجودة، يساهم بعض المعتمرين والحجاج في انتشارها، مثل السوق السوداء والغش التجاري من قبل ضعاف النفوس الذين استغلوا جهل بعض ضيوف الرحمن.

الجهات الرقابية المسؤولة تبذل مجهودات كبيرة للتصدي لمثل هذه الممارسات، إلا أنه في كل الأحوال لا يمكن السيطرة عليها بشكل كامل، خصوصاً وأن هنالك معتمرين يستسلمون للباعة المتجولين وغيرهم، من خلال الشراء منهم وترك منافذ البيع الرسمية، سواء في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بكدي، أو في نقاط البيع بالمنافذ الحدودية.

وتختلف أساليب الغش التجاري الخاصة ب "ماء زمزم"، فهنالك من يعيد تعبئة العبوة بمياه عادية، وآخرون يخلطون ماء زمزم بمياه عادية، وفئة ثالثة تبيع مياه زمزم في عبوات مغشوشة مستغلة جهل بعض المعتمرين، وعدم إجادتهم للغة العربية، كما أن هنالك من يخزن عبوات زمزم لفترة طويلة، في أماكن غير صالحة للتخزين، من أجل بيعها في موسمي الحج والعمرة بأسعار مضاعفة، وهو الأمر الذي يؤثر على جودة "زمزم" بسبب أشعة الشمس ودرجة الحرارة العالية.

مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم ينتج ثلاثة آلاف م3 و200 ألف عبوة يومياً

رمضان والحج موسم للباعة المتجولين:

عبدالعزيز خ. أحد الباعة المتجولين على احد الخطوط السريعة يقول: "منذ أعوام وأنا أعمل في بيع ماء زمزم للمعتمرين والحجاج، صحيح أن عملنا تأثر بعد مشروع الملك عبدالله لكنه للآن هنالك من يلجأ للشراء مننا، أبيع العبوة بسعر مضاعف، وأحياناً أضطر لشرائها من السوق السوداء بسعر مضاعف وأرفع السعر".

وأضاف عبدالعزيز أن رمضان والحج يعتبر الموسم الذهبي للباعة المتجولين، حي تزداد نسبة البيع، فهنالك من يدقق قبل الشراء ويسأل من أجل الإطمئنان، وهنالك من يشتري وهو جالس في سيارته دون أن يطرح سؤالاً واحداً، مضيفاً أن هنالك بالفعل حالات غش وأثرت علينا، والجهات المختصة تلاحقنا بإستمرار، واعترف بأن تخزين العبوات يختلف عن المصنع، مؤكداً أنه لو شعر بأن مصدر رزقه سيسبب ضررا لأي شخص سيتوقف عنه".

ويقول باسل الصائغ: "مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم هو نقطة تحول كبيرة في العناية بالسقاية، الأمور اختلفت بشكل كبير عن السابق، أصبحنا نحصل على ماء زمزم بأسهل الطرق وفي ذات الوقت بجودة عالية، وحقيقة أستغرب ممن لا يزالوا يلجؤون للباعة المتجولين سواء في مكة أو في الطرق السريعة بعد كل هذا التيسير".

ويضيف رائد السلمي: "حالات الغش في ماء زمزم لا تزال موجودة، وبرأيي أن الجهات المسؤولة لم تقصر أبداً في تأمين العبوات بأسعار ميسرة، والمشكلة في المشتري الذي يجعل نفسه ضحية للغش، سواءً بشرائه ماء عادياً على أنه زمزم أو مخلوط، وفي اعتقادي أن السبب يعود إلى كسله مما يجعله يلجأ للباعة غير الرسميين".