21 مكتبة عامة بالمملكة تواصل عملها في إجازة العيد

وجه د. عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام، باستمرار العمل في واحد وعشرين مكتبة عامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، تبدأ من اليوم الأحد بمتابعة من د. عبدالله الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام، و د. ناصر الحجيلان وكيل الوزارة للشؤون الثقافية، لإتاحة الفرصة للمستفيدين من المكتبات خلال العيد والأيام التي تسبقه.

وقال عبدالله الكناني المشرف العام على المكتبات العامة بالمملكة، إن توجيه المكتبات بالعمل خلال هذه الإجازة يأتي بناء على دعم وزير الثقافة والإعلام للمكتبات، وتفعيل دورها وإثراء هذه التجربة الثقافية التي تهدف إلى تمكين مرتادي المكتبات العامة من الاستفادة من أوعيتها المعلوماتية ومصادرها المختلفة بشكل مستمر، حيث يأتي توجيه د. الطريفي خطوة من الخطوات الإيجابية ضمن العديد من الخطط التي يدعمها تحقيقاً لأهداف المكتبات ورسالتها.

وأضاف أنه تم تحديد عمل المكتبات خلال الأيام المتبقية من رمضان من الساعة العاشرة والنصف وحتى الثانية بعد الظهر يومياً للفترة الصباحية، فيما تفتح من الساعة العاشرة مساءً إلى الواحدة والنصف فجراً، وخلال أيام عيد الفطر المبارك ستفتح المكتبات أبوابها من الساعة 9 صباحاً إلى الثانية عشر والنصف ظهراً، وفي الفترة المسائية من الساعة الرابعة والنصف إلى الساعة الثامنة مساءً.

وأشار الكناني، إلى أنه سيتم خلال فترة فتح المكتبات تقديم خدمات الإعارة الداخلية والخارجية، إضافة إلى استخراج البطاقات، واستخدام قواعد البيانات، والبحث الآلي عن المتقنيات، والاطلاع على الإحاطة الجارية والمعاجم والمخطوطات، واستخدام خدمات المكتبة من تصوير وانترنت ومجلات وصحف سعودية باللغتين العربية والانكليزية طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن المكتبات التي تواصل عملها خلال إجازة العيد وتشرع أبوابها لمرتاديها هي: النسيم، السويدي، الدمام، الخبر، القطيف، الهفوف، مكة المكرمة، جدة، الطائف، الباحة، بيشة، خميس مشيط، نجران، بريدة، حائل، جازان،عرعر، سكاكا، تبوك، المدينة المنورة.