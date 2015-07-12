رسميا - ' الحلم يتحقق ' .. دارميان من تورينو إلى مانشستر يونايتد

الحلم تحقق وتم الإعلان رسميا .. ماتيو دارميان يتمم انتقاله من نادي تورينو الإيطالي إلى مانشستر يونايتد.

دارميان صاحب الـ25 عاما يلعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع.

مانشستر حول أنظاره إلى دارميان بعد تجديد دانييل ألفيش عقده مع برشلونة.

وخرج المدير الفني لتورينو ليؤكد إن اللاعب بالفعل في طريقه لمانشستر يونايتد. قبل أن يتم الإعلان رسميا.

وأعلن نادي تورينو رسميا رحيل ظهير الفريق دراميان إلى مانشستر يونايتد بعد نجاحه في الفحص الطبي وتوقيعه على عقود الانضمام إلى زعيم إنجلترا.

ووجه تورينو الشكر للاعبه بعبارة "دراميان .. شكرا لك على الأربع سنوات الرائعة في النادي".

ومن جانبه أكد الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد توقيع دارميان على عقد لمدة 4 سنوات مع خيار التجديد لسنة خامسة بقيمة لم يعلن عنها.

الحلم تحقق

جيامبييرو فينتورا المدير الفني لنادي تورينو الإيطالي تحدث في وقت سابق عن انتقال دراميان إلى مانشستر يونايتد بعبارة "الحلم تحقق".

وقال فينتورا: "دارميان سيحقق حلمه مع مانشستر يونايتد".

وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية "سيلعب في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد وهو حلم بالنسبة له".

وأتم "دارميان سيكون رائعا مع يونايتد".