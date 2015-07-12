تقرير تخيلي – كيف سيصبح تشكيل مانشستر يونايتد بعد نهاية سوق الانتقالات

أبرم مانشستر يونايتد حتى الآن في سوق الانتقالات ثلاث صفقات بشكل رسمي بعدما ضم ممفيس ديباي، باستيان شفاينشتايجر، وماتيو دارميان.

كل هذا يأتي في إطار رغبة لويس فان جال المدير الفني للفريق تدعيم صفوف الفريق للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، والوصول لأبعد دور ممكن في دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض FilGoal.com تشكيل مانشستر يونايتد بعد إبرام ثلاث صفقات حتى الآن، وحال بقاء ديفيد دي خيا وعدم رحيله إلى ريال مدريد.

والتشكيل المنتظر حال إبرام الصفقات الأخرى التي ارتبط الشياطين الحمر بضمهم خلال الصيف الجاري.