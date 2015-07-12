أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير تخيلي – كيف سيصبح تشكيل مانشستر يونايتد بعد نهاية سوق الانتقالات

Google+ Print

أبرم مانشستر يونايتد حتى الآن في سوق الانتقالات ثلاث صفقات بشكل رسمي بعدما ضم ممفيس ديباي، باستيان شفاينشتايجر، وماتيو دارميان.

كل هذا يأتي في إطار رغبة لويس فان جال المدير الفني للفريق تدعيم صفوف الفريق للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، والوصول لأبعد دور ممكن في دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض FilGoal.com تشكيل مانشستر يونايتد بعد إبرام ثلاث صفقات حتى الآن، وحال بقاء ديفيد دي خيا وعدم رحيله إلى ريال مدريد.

168346293.jpg

والتشكيل المنتظر حال إبرام الصفقات الأخرى التي ارتبط الشياطين الحمر بضمهم خلال الصيف الجاري.

G55a1f12e3d70e.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع