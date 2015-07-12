وداعا كاسياس.. ريال مدريد يعلن: رحيل ' أعظم حارس في تاريخ النادي وإسبانيا '

أعلن ريال مدريد رسميا رحيل "أعظم حارس في تاريخ النادي وإسبانيا" إيكير كاسياس الذي يتجه إلى بورتو البرتغالي هذا الصيف.

كاسياس الذي بدأ رحلته مع الفريق الأول لريال مدريد وهو في الـ16 من عمره سنة 1999 يرحل عن قلعة الميرنجي وهو في الـ34 من عمره.

كما حدث مع راؤول جونزاليس ومن قبله فرناندو إييرو، ريال مدريد يودع قائدا ثالثا لن يعتزل رغم عمره المديد داخل قلعة الميرنجي مع الفريق.

بيان ريال مدريد جاء فيه أن كاسياس كان أعظم حارس في تاريخ النادي وإسبانيا، ويستحق أفضل وداع وأن يتمنى له النادي الخير في خطوته المقبلة.

رحلة عظيمة

في الـ16 من عمره، كان كاسياس في فصله بالمدرسة. وجد من يستدعيه، ليطلب منه أن يرتدي ملابس الفريق ويسافر معه للجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة بدوري أبطال أوروبا.

كاسياس لم يصدق، لكن ما لا يصدق فعليا أنه سيصبح أصغر حارس يفوز بدوري أبطال أوروبا حين فعلها ريال مدريد ضد فالنسيا بثلاثية نظيفة.

لعب كاسياس 510 مباراة مع الميرنجي. فاز بالدوري 5 مرات.

البديل كاسياس

واجه كاسياس العديد من المشاكل منذ بات في الـ30 من عمره.

أزمة مع مورينيو مدرب الفريق لثلاث سنوات جعلته يجلس بديلا لدييجو لوبيز. ثم اللعب فقط في دوري أبطال أوروبا تحت لواء أنشيلوتي.

ثم عاد أساسيا في الموسم المنصرم مع أنشيلوتي.

رفع كاسياس خلال تلك الرحلة دوري أبطال أوروبا 3 مرات أخرها كان في الموسم قبل الماضي حين فاز الميرنجي على أتليتكو مدريد في النهائي.

مرحلة دي خيا؟

ريال مدريد هذا الصيف استهدف بشكل رسمي ديفيد دي خيا حارس أتليتكو السابق ومانشستر يونايتد الحالي.

إيكير لم يرغب في البقاء كبديل حال وصول دي خيا. طلب الرحيل ووصل عرض له من روما ومن بورتو.

اختار كاسياس بورتو، التنين البرتغالي الذي يقوده مدرب كان حارسا للمرمى في ريال مدريد هو جويلين لوبيتيجوي.

نهاية رحلة

كاسياس واجه صعوبات خلال مفاوضاته مع بورتو إذ خشي ريال مدريد من تحمل نفقات رحيله بالضرائب في الوقت الذي لا يرغب فيه بورتو دفع الكثير في الحارس صاحب الـ34 عاما.

لكن في النهاية حصل كاسياس على حرية الرحيل إلى أي ناد يختاره. ليبدأ تجربة جديدة في بورتو.

الآن القائد الأول لريال مدريد لن يصبح كاسياس، بل ستتحول الشارة إلى ذراع سيرخيو راموس الذي قد يرحل بدوره إن لم يجدد عقده مع الميرنجي.