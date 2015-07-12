وداع القائد - 25 معلومة تلخص مسيرة كاسياس مع ريال مدريد في ربع قرن

إعادة نشر - أسدل الستار على مسيرة إيكر كاسياس مع الملكي ريال مدريد. ليبدأ رحلة جديدة في البرتغال بقميص نادي بورتو. مسيرة مع الملكي لن تمح من الذاكرة.

ريال مدريد أعلن رسميا رحيل "أعظم حارس في تاريخ النادي وإسبانيا" متجها إلى بورتو البرتغالي. (طالع التفاصيل)

بيان ريال مدريد جاء فيه أن كاسياس كان أعظم حارس في تاريخ النادي وإسبانيا، ويستحق أفضل وداع وأن يتمنى له النادي الخير في خطوته المقبلة.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية 25 معلومة توصف مسيرة كاسياس مع ريال مدريد خلال مسيرته التي امتدت مع اللوس بلانكوس منذ عام 1990.

ويستعرض FilGoal.com ما جاء في تقرير ماركا حول "القائد كاسياس"..

** عندما أصبح إيكر في سن التاسعة اصطحبه والده إلى ريال مدريد من أجل الخضوع لاختبارات، وبالفعل نجح الطفل فيها والتحق بصفوف الفريق الملكي تحت سن 10 أعوام وذلك في موسم 1991-1990.

** نجح كاسياس في التدرج في كل الفرق السنية المختلفة لريال مدريد وتوج بالعديد من البطولات معهم حتى وصل للفريق الأول.

** أول استدعاء حصل عليه كاسياس كان عمره آنذاك 16 عاما وكان يلعب لفريق تحت 19 عاما، ولكن تم إخراجه من المدرسة ليتم إبلاغه بأن يوب هاينكس المدير الفني للفريق استدعاه لقائمة الفريق التي تستعد للمشاركة في إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا.

** أول بطولة فاز بها كاسياس مع الفريق الأول لريال مدريد كانت في الأول من ديسمبر 1998 حينما توج بكأس الإنتر كونتيننتال، على الرغم من عدم مشاركته في اللقاء أو تواجده على دكة البدلاء حتى.

** أول ظهور رسمي له كان في 12 سبتمبر 1999 حينما كان يبلغ من العمر 18 عاما، ليصبح أصغر حارس مرمى في تاريخ ريال مدريد يشارك في لقاء بالدوري الإسباني.

** أول لقب بدوري أبطال أوروبا كان في عام 2000 أمام فالنسيا، وكتب كاسياس اسمه بحروف من ذهب في التاريخ بعدما أصبح أصغر حارس مرمى يشارك في نهائي بطولة أوروبية.

** توج كاسياس في عام 2000 بجائزة برافو والتي تقدمها مجلة "سبورتيفو" لأفضل موهبة أوروبية تحت سن 21 عاما.

** أول لقب في الدوري الإسباني كان في موسم 2001-2000 وشارك كاسياس خلال ذلك الموسم في 34 لقاء.

** في موسم 2002-2001 كانت أولى الأزمات التي واجهت كاسياس حينما فضل مدرب ريال مدريد آنذاك فيسنتي ديل بوسكي الاستعانة بسيزار سانشيز بدلا منه في التشكيل الأساسي.

** التحول إلى بطل، في 23 مايو عام 2002 شارك كاسياس كبديل لسانشيز المصاب في الدقيقة 68 في نهائي دوري أبطال أوروبا، وساهم بتصديه لأكثر من فرصة هدف محقق في تحقيق الفريق الفوز باللقب.

** "أنا لست من الجالاكتيكوس، أنا من موستوليس" إحدى أشهر مقولات كاسياس ويقصد بها أنه ليس لاعبا اشتراه النادي ولكنه إسباني الأصل من مدينة موستوليس.

** في موسم 2008-2007 ظفر كاسياس بجائزة زامورا للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه بعدما استقبل أقل عدد من الأهداف في الدوري الإسباني في ذلك الموسم.

** في موسم 2011-2010 أصبح كاسياس هو القائد لريال مدريد بعد رحيل راؤول جونزاليس.

** التصدي لتسديدة من دييجو بيروتي والتي صنفت واحدة من أفضل التصديات في تاريخ الكرة.

** الفوز بكأس إسبانيا للمرة الأولى في مسيرته على حساب برشلونة في ملعب الميستايا.

** "مكالمة السلام" كاسياس يحدث شابي هيرنانديز هاتفيا لتهدئة الأجواء بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة بعد الأزمات التي شهدها الكلاسيكو.

** الإصابة التي تعرض لها في ملعب الميستايا أمام فالنسيا بعدما ارتطمت قدم ألفارو أربيلوا بيده، ليقرر جوزيه مورينيو مدرب الفريق آنذاك شراء دييجو لوبيز.

** بداية الفترة المظلمة لكاسياس كانت في موسم 2013-2012 وذلك في لقاء مالاجا في الجولة 17 بالدوري الإسباني.

** الصراع مع دييجو لوبيز، وقرر كارلو أنشيلوتي الاستعانة بكاسياس في مباريات الكأس ودوري أبطال أوروبا، ولوبيز في الدوري الإسباني فقط.

** أفضل مباراة لكاسياس في رأيه كانت أمام أتليتك بلباو في الجولة 34 من الدوري الإسباني موسم 2008-2007.

** خطأ مروع من كاسياس أمام أتليتكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يتسبب في هدف للأتليتي، ولكن راموس ينقذه في النهاية بتسجيل التعادل في الدقيقة 92.

** هزيمة من أتليتكو مدريد في بداية موسم 2015-2014 أمام بهدفين لهدف، وتبدأ الانتقادات وإطلاق صافرات الاستهجان ضد كاسياس من جمهور ريال مدريد.

** كأس العالم للأندية البطولة الأخيرة لكاسياس مع ريال مدريد.

** آخر مباراة كانت بتاريخ 23 مايو 2015 أمام خيتافي في الدوري الإسباني.

** الوداع، إيكر