حكاية دارميان – استغنى عنه ميلان وأزعج إنجلترا .. فتعاقد معه مانشستر

أن تظل لاعبا في صفوف ميلان وتتدرج في مختلف الفرق السنية وحينما تصل للفريق الأول يتم الاستغناء عنك لأنك لست جيدا بما فيه الكفاية.

ومع أول خطوة خارج أسوار ملعب سان سيرو لتحاول إثبات نفسك فتفشل بسبب الإصابات كلها أمور من الممكن أن تنهي مسيرتك مبكرا، ولكن كل هذا لم يؤثر في الوافد الجديد على صفوف مانشستر يونايتد ماتيو دارميان.

وأعلن مانشستر يونايتد عن تعاقده مع الإيطالي دارميان قادما من تورينو والذي يلعب في عدة مراكز وذلك مقابل 12 مليون و700 ألف جنيه إسترليني بعقد يمتد لأربعة أعوام.

إذن فما هي حكاية دارميان وكيف وصل للانتقال إلى مسرح الأحلام؟

ظل دارميان لاعبا في صفوف ميلان وتدرج في مختلف فرق الشباب حتى وصل للفريق الأول عام 2006، وظل لاعبا مع الروسونيري حتى عام 2009 ولكنه كان ملازما لدكة البدلاء أو خارج القائمة في أغلب الفترات.

وفي عام 2009 قرر ميلان الاستغناء عنه لأنه "ليس جيدا بما فيه الكفاية" لتتم إعارته لفريق بادوفا أحد أندية الدرجة الثانية في إيطاليا.

ومع تقديم لموسم جيد مع بادوفا عاد دارميان إلى ميلان لكن قرر باليرمو أن يشتري نصف بطاقته من الروسونيري مقابل وذلك في عام 2010.

ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن لتلاحقه الإصابات بشكل كبير ويغيب عن أغلب فترات الموسم مع باليرمو، ليأتي تورينو الذي كان ينافس آنذاك في الدرجة الثانية ويعرب عن رغبته في استعارته ومن هنا كانت البداية نحو التألق.

أربعة أعوام رائعة

ساهم دارميان في أول مواسمه مع تورينو في إعادة النادي للمشاركة في الدوري الإيطالي مرة أخرى، بعدما شارك في 33 مباراة من أصل 36.

قرر تورينو بعد تألق دارميان في إعارته مع الفريق شرائه بشكل نهائي من ميلان وباليرمو مقابل مليوني يورو.

وظل دارميان محفاظا على مكانته الأساسية مع تورينو خلال الأربعة أعوام التي قضاها مع الفريق وساهم في تأهله لدور الـ16 في الدوري الأوروبي قبل الخروج على يد زينيت سان بطرسبرج.

وكان التألق الأبرز لدارميان حينما اختاره تشيزاري برانديللي المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا للمشاركة في كأس العالم 2014 وكان من اللاعبين المتميزين في تشكيلة الأتزوري رغم الخروج المبكر.

وشكل اللاعب إزعاجا لمنتخب إنجلترا وذلك أثناء مواجهة الفريقين في المونديال، وجاء الهدف الثاني للأتزوري من الناحية اليمنى التي يتواجد هو فيها.

لماذا اختاره فان جال؟

جذب اللاعب صاحب الـ25 أنظار لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد الذي كان يرغب في التعاقد مع ظهير أيمن لإيجاد حل لتلك الأزمة التي سببت له صداعا مزمنا خلال الموسم الماضي بعدما لجأ لإعادة أنطونيو فالنسيا للمشاركة في ذلك المركز في ظل غياب رافائيل دا سيلفا.

ويستطيع دارميان اللعب في أكثر من مركز إذ أنه يلعب كظهير أيمن، وقلب دفاع، جناح أيمن، وأحيانا ظهير أيسر، ويتميز بقدرته على زيادة الفاعلية الهجومية لفريقه.

إذ أنه لا يكتفي بالقيام بواجباته الدفاعية فقط، بل يحب الاندفاع نحو الهجوم لصناعة أو تسجيل الأهداف، وهو ما جذب أنظار الأندية الأوروبية إليه وبالتحديد فان جال.

12 يوليو موعد فشل المفاوضات

قدم مانشستر يونايتد عرضين لتورينو من أجل السماح لهم بضم دارميان لكنهم قوبلوا بالرفض، ما جعل رئيس النادي الإيطالي يؤكد أن 12 يوليو سيكون الموعد النهائي لأي مفاوضات.

وأكد أنه حال بدء أول مران للفريق استعدادا للموسم الجديد فإنه لن يسمح أبدا برحيل أي لاعب عن الفريق مهما حدث.

ولكن قبل نهاية المهلة بعدة أيام قدم يونايتد عرضا بـ12 مليون و700 ألف جنيه إسترليني ليوافق تورينو عليه، وينجح اللاعب في اجتياز الكشف الطبي وإنهاء كل الأمور ويوقع على عقد انضمامه ليونايتد.