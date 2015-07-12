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البحوث الفلكية: شهب دلتا الدلوليات تمطر مصر فى الفترة من 27 إلى 30 يوليو

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البحوث الفلكية: شهب دلتا الدلوليات تمطر مصر فى الفترة من 27 إلى 30 يوليو البحوث الفلكية: شهب دلتا الدلوليات تمطر مصر فى الفترة من 27 إلى 30 يوليو
قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك: إن سماء ستشهد ظاهرة فلكية جديدة وهى شهب دلتا الدلوليات، وذلك فى الفترة من 27 إلى 30 يوليو الجارى، مضيفا أن الظاهرة يمكن أن تمتد حتى أوائل أغسطس.

وأكد الدكتور أشرف تادرس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يمكن للمصريين أن يروا الظاهرة بوضوح بالعين المجردة، لافتا إلى أن أفضل وقت للمشاهدة قبل الفجر بساعة، موضحا أن عدد الشهب المتساقطة فى هذه الفترة ستتراوح بين 15 إلى 20 شهابا فى الساعة.

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