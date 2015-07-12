مصدر: اتصالات بين أجهزة الأمن ومسئولى السفارات الأجنبية بمصر لطمأنتهم

أفاد مصدر أمنى، أن أجهزة الأمن طمأنت مسئولى السفارات والقنصليات الأجنبية فى القاهرة، بعقد لقاءات معهم والتواصل هاتفيا مع عدد منهم، حيث أكدت لهم أجهزة الأمن، أن عمليات تأمين هذه المبان الدبلوماسية وسلامة العاملين بها مسئولية الأمن المصرى، وسوف يتم تعزيز الخدمات الأمنية حول هذه المبانى وتزويدها بأفراد مسلحين وضباط للمفرقعات والكلاب البوليسية وأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات.

فيما أكد مسئولو القنصليات والسفارات الأجنبية، تضامنهم الكامل مع أجهزة الأمن المصرية فى حربها ضد الإرهاب.

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