بالصور..المصريون بأوكرانيا والجالية العربية ينتفضون حدادا على شهداء مصر

انتفض مصريو أوكرانيا بدعوة الجالية المصرية إلى وقفة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة، وتنديدا ووعيدا بالإرهاب ومن يساندهم ويساند فكرهم الإجرامى وأفكارهم الظلامية.

وذكر موقع " أوكرانيا بالعربية"، أن العشرات من أبناء الجالية المصرية والجاليات العربية، تجمعوا أمس السبت، أمام مبنى السفارة المصرية فى العاصمة كييف، فى وقفة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة المصرية، والتى أزهقت دفاعا عن التراب المصرى فى مواجهاتها الأخيرة بشمال سيناء.

وعرفانا لبطولاتها وتضحياتهم وتخليدا لذكراهم العطرة، والذين دخلوا التاريخ شجعانا وأبطالا للقوات المسلحة والوطن المصرى، آبى أبناء الجالية المصرية والعربية إلا ان يكرسوا ذلك فى وقفة حدادية وتضامنية مع القوات المسلحة، ليشدوا من أزرهم، ويقدموا مجددا تفويضا للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى لمواصلة حربه ضد كل من تسول له نفسه بالعبث بأمن مصر.

واصطف إلى جانب المصريين أبناء وممثلى الجاليات الفلسطينية، السورية، الجزائرية ، الكردية، العراقية، الأردنية ، وغيرهم من المشاركين بما فيهم مواطنين أوكرانين.

قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء

بدأت الوقفة بالنشيد الوطنى المصرى ثم دعا رئيس الجالية المصرية فى أوكرانيا الدكتور وليد عطية الحضور إلى قرائة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار، ثم توجه بكلمة للحشد الكريم شاكرا لهم على تلبيتهم دعوة ونداء أبناء مصر مقدما التعازى لكل الحاضرين، ومشيدا بهذا التجمع، إذ هو أقوى رسالة إلى أصحاب الظلم والظلام الذين اعتادوا على الغدر بأنهم قد فشلوا فى زرع الفرقة بين الشعوب العربية.

ورفعت الأعلام المصرية والفلسطينية والسورية والعراقية والكردية وغيرها جنبا الى جنب إشارة إلى هزيمة نكراء للتنظيمات الإرهابية وامتداداتها ونبذا لهم ولفكرهم المقيت.

وقد رفعت الشعارات المنددة بالطائفية والفرقة والإرهاب والتعصب الديني ومن بينها "الجيش والشعب يد واحدة" و"لن ننسى نصر 73" و"الجيش المصرى جيش الأبطال" و"الهلال والصلب يد واحدة" وكذلك شعارات أخرى مثل "أوقفوا إرسال الإرهابيين إلى سوريا" وغيرها من الشعارات المنددة بالفكر الإرهابى.

كما ورفعت صور الشهداء المصريين الذين سقطوا في معركة الشيخ زويد، وصور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وصور الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى وغيرها من صورة رموز مصر والأمة العربية.

وقد شاركت عدة منظمات اجتماعية فى كييف وألقى رؤساؤها كلمات تضامنية ومن بينها كلمة اتحاد الأطباء العرب فى أوكرانيا ممثلة برئيسها الدكتور رامى أبو شمسية وكلمة جمعية الصداقة الفلسطينية – الأوكرانية ممثلة برئيسها السيد عبد الجبور أبو شاكر، حيث أعربوا عن تضامنهم الكامل مع أخوتهم المصريين.

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