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بالصور.. تشييع جنازة شهيد انفجار القنصلية الإيطالية بمسقط رأسه بالفيوم

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شيع أهالى "ربيع شعبان عبدالعال" شهيد انفجار القنصلية الإيطالية، الذى وقع صباح أمس السبت، إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بقرية النزلة مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، منذ قليل، وسط حزن كل أبناء القرية، على شهيد "لقمة العيش".

شهيد لقمة العيش "ربيع شعبان عبد العال" بائع متجول، من أسرة بسيطة من قرية النزلة فى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

توفى "ربيع"، أثناء حمله عددًا من النظارات على تابلوه خشبى أثناء خروجه من مخزن خلف القنصلية الإيطالية، وهو فى طريقه للوقوف أسفل كوبرى أكتوبر.

حضر "الشهيد" من بلدته فى محافظة الفيوم قبل الحادث بقرابة 10 أيام من أجل العمل لتوفير احتياجات أسرته، خاصة لأنه العائل الوحيد لتلك الأسرة، فوالده مسن ويبلغ من العمر أكثر من 80 عامًا، وبالرغم من كبر سنه إلا أنه لا يزال يعمل فرانًا بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة، كما أن والدة الشهيد تعانى من مشاكل صحية فى المرارة.

يذكر أن انفجارًا ضخمًا وقع فى محيط مبنى القنصلية الإيطالية بشارع الجلاء بوسط القاهرة، أسفر عن تدمير جزء من المبنى، وسقوط قتيل وإصابة 9 آخرين، حسب ما أعلنت وزارة الصحة.

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اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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