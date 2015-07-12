تنظيم "داعش" يقتل طبيبين وسياسى فى الموصل

أعلن مصدر أمنى اليوم السبت أن تنظيم داعش قتل طبيبين وسياسى جنوب الموصل شمال بغداد، وقال العميد فى شرطة نينوى محمد الجبورى ان تنظيم داعش أعدم طبيبين رميا بالرصاص "بعد رفصهما معالجة عناصر داعش فى أحد المستشفيات وسلمت جثتيهما إلى الطب العدلى بالموصل".

وأضاف أن" تنظيم داعش أعدم ايضا المرشح عن قائمة متحدون للإصلاح عبدلله صالح البدرانى فى ناحية القيارة جنوب الموصل بعد اعتقاله الشهر الماضى دون ذكر تفاصيل أخرى".

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