أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تنظيم "داعش" يقتل طبيبين وسياسى فى الموصل

Google+ Print
تنظيم "داعش" يقتل طبيبين وسياسى فى الموصل تنظيم "داعش" يقتل طبيبين وسياسى فى الموصل
أعلن مصدر أمنى اليوم السبت أن تنظيم داعش قتل طبيبين وسياسى جنوب الموصل شمال بغداد، وقال العميد فى شرطة نينوى محمد الجبورى ان تنظيم داعش أعدم طبيبين رميا بالرصاص "بعد رفصهما معالجة عناصر داعش فى أحد المستشفيات وسلمت جثتيهما إلى الطب العدلى بالموصل".

وأضاف أن" تنظيم داعش أعدم ايضا المرشح عن قائمة متحدون للإصلاح عبدلله صالح البدرانى فى ناحية القيارة جنوب الموصل بعد اعتقاله الشهر الماضى دون ذكر تفاصيل أخرى".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365