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مقتل 276 من عناصر تنظيم"داعش" فى الأنبار غربى العراق

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مقتل 276 من عناصر تنظيم"داعش" فى الأنبار غربى العراق مقتل 276 من عناصر تنظيم"داعش" فى الأنبار غربى العراق
أعلنت قيادة العمليات المشتركة ، اليوم السبت ، مقتل 276 من تنظيم (داعش) الإرهابى بمناطق متفرقة بمحافظة الأنبار غربى العراق، وفقا لمعلومات من "خلية الصقور" الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية وتنسيق مع الطيران العراقى الذى قصف أرتالا عسكرية لداعش قادمة من سوريا ومواقع استضافة عناصر التنظيم.

وذكرت "خلية الإعلام الحربي" التابعة لقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم ، أنه تم استهداف ثمانية مواقع لاستضافة الإرهابيين وأماكن تفخيخ السيارات التى تهدد أمن مدينة بغداد ، أسفرت عن قتل العشرات من الإرهابيين أغلبهم ممن يحملون جنسيات عربية وأجنبية.

وأشارت إلى أن تم تدمير مضافة العرب والأجانب كان بها 30 إرهابيا قتلوا ، بينهم مسئول الموقع أبو مصطفى الأنصاري، كما تم تدمير مضافة أبو عبد الرحمن البيلاوى فى الأنبار يتواجد فيها 20 عنصرا بينهم مسئول المضافة أبو صهيب وهو عراقى الجنسية، كما تم تدمير مضافة أبوعمر البغدادى بالأنبار، حيث قتل 100 عنصر منهم مسئول المضافة أبو ماريا العراقي.

كما تم تدمير مضافة القيادات الرئيسة بالأنبار والتى يتواجد فيها 45 عنصرا، بينهم مسئول المضافة أبو طلحة المصرى ، ومعمل تدريع السيارات المفخخة بالأنبار والذى كان به لحظة القصف 10 أشخاص ، بينهم مسئولهم أبو زياد وهو من أهالى الفلوجة شرق الرمادي.

ودمرت "خلية الصقور" مضافة الشيخين بالأنبار ، حيث كان يتواجد فيها 25 عنصرا من داعش أغلبهم من الانتحاريين كانت وجهتهم العاصمة (بغداد) ، ومنهم مسئولهم أبو إسحاق وهو عراقى ، كما تم استهداف مضافة ولاية الجنوب فى داعش بالأنبار والتى كان بها 30 إرهابيا بينهم المسئول عنهم أبو وليد البصراوى ، إضافة إلى تدمير ورشة حدادة فى الأنبار كان يتواجد بها 16 عنصرا من داعش.
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