مصادر يمنية: اغتيال قيادى بحزب عبدالله صالح برصاص مجهولين وسط اليمن

ذكرت مصادر يمنية أن مسلحين مجهولين اغتالوا مساء اليوم السبت قياديا فى حزب المؤتمر الشعبى العام، الذى يرأسه الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، فى محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقالت مصادر صحفية فى محافظة البيضاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على القيادى عبدالرحمن القوسى بجوار منزله فى شارع الكويت بمدينة البيضاء وأردوه قتيلا على الفور، وأشارت المصادر إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار دون أن يتمكن أحد من إلقاء القبض عليهم، فيما لم تعلن أى جهة بعد مسؤوليتها عن الاغتيال.

وتشهد محافظة البيضاء توترا أمنيا منذ سيطرة الحوثيين عليها فى منتصف أكتوبر الماضي، بالتزامن مع معارك عنيفة بين المسلحين الحوثيين ومقاتلى المقاومة الشعبية.

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