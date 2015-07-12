دبى تحبط تهريب كيلو جرام "هيروين" مخبأة بأحشاء مسافر

أحبطت سلطات مطار دبى بدولة الإمارات محاولة تهريب كيلو جرام من مادة الهيروين المخدر كانت مخبأة فى أحشاء مسافر، وقال فلاح خليل السماك مدير مبنى المطار للصحفيين السبت أن هذه القضية تعد أكبر ضبطية إخفاء مواد مخدرة فى أحشاء خلال هذا العام.

وأوضح أن مفتشى الجمارك اشتبهوا بمسافر قادم الى دبى بعد اجتيازه إجراءات الجوازات، إذ لوحظ أن تصرفاته وتحركاته غير طبيعية فوضع تحت المراقبة الدقيقة، وأضاف: "عند دخول المسافر المنطقة الجمركية تم تفتيش حقائبه، ولم يتم العثور على أى مواد ممنوعة، فتم عرضه على جهاز كشف الأحشاء، ليتبين وجود أجسام غريبة بأحشائه".

وبالتحقيق مع المسافر أقر بأنه يحمل كبسولات تحتوى على مادة مخدرة لا يعلم نوعها، وتبين لاحقا أنها تحتوى على نحو كيلو جرام من مادة الهيروين المخدر، وتابع: "اعترف المسافر بعد التحقيق معه باستلامه للمواد المخدرة من أحد الأشخاص فى مطار المغادرة، وأنه ابتلع الكبسولات دون أن يعرف عددها، على أن يستخرجها بعد وصوله إلى الإمارات لتسليمها لشخص موجود فى دبي".

وأشار الى أنه تم تسليم المسافر ومحضر الضبط والمادة المخدرة والمعلومات التى أدلى بها إلى شرطة دبى لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذكر أنه خلال العام الجارى تم إحباط ثلاث محاولات لتهريب المواد المخدرة فى الأحشاء عبر مبنى المطار 2 وبكميات متفاوتة، مؤكدا أنه رغم استخدام المهربين للأساليب الملتوية، إلا أن مفتشى جمارك دبى قادرون على كشفهم.

ولفت الى أنه يتم الحاق المفتشين بدورات متخصصة فى طرق التفتيش والتعرف على أصناف وأنواع المخدرات والمواد المقيدة ووسائل التهريب المحتملة، إضافة الى تزويدهم بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش، مشيرا إلى حرص جمارك دبى على تحقيق رؤيتها فى أن تصبح الدائرة الجمركية الرائدة فى العالم الداعمة للتجارة المشروعة.