أول فيديو لصلاة الجنازة ودفن جثمان وزير الخارجية السعودى السابق سعود الفيصل

بثت الفضائية السعودية الرسمية لحظات صلاة الجنازة ودفن جثمان الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى السابق، حيث كان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، والعديد من أصحاب السمو الملكى، إلى جانب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والعديد من أمراء دول الخليج فى مقدمة المشيعين.

وكانت الصلاة تمت عقب صلاة العشاء أمس بالحرم المكى، ومن ثمَّ توجه جثمان الراحل إلى مقبرة العدل لإتمام مراسم الدفن.

- الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين يدشن التوسعة الثالثة للحرم المكى

>