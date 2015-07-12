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تحالف "القوى" العراقية السنى ينفى بحث اختيار بديل للنجيفى

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تحالف "القوى" العراقية السنى ينفى بحث اختيار بديل للنجيفى تحالف "القوى" العراقية السنى ينفى بحث اختيار بديل للنجيفى
نفى تحالف "القوى" العراقية السنى ترشيح القياديين فى التحالف جمال الكربولى أو أحمد الجبورى بديلا عن نائب رئيس الجمهورية العراقى أسامة النجيفى.

وكذب التحالف - فى بيان صحفى مساء اليوم السبت - ما جاء منسوبا إلى النائب فى التحالف ميزر السلطان حول عقد اجتماعات بهدف ترشيح الكربولى أو الجبورى بديلا للنجيفي.. وقال القيادى فى تحالف القوى محمد عثمان "ان الخبر لا وجود له الا فى مخيلة مريضة ونفسية حقودة ، يتراءى لها ان الكذب عندما يطلق يمكن ان يتحول إلى واقع، والخبر يفضح من يقف وراءه".

ومن جانبه، أكد النائب عن التحالف ميزر سلطان أن لم بصرح لأى من وسائل الإعلام الأجنبية عن عقد تحالف القوى لاجتماعات سرية فى بغداد أو عمان لتنحية لطلب تنحية نائب الرئيس أسامة النجيفى من منصبه.

وقال ميزر سلطان - فى تصريح صحفى الليلة - إن بعض وسائل الإعلام تناقلت خبراً منسوبا لى بوجود اجتماعات فى عمان وبغداد لتنحية النجيفي، وهذا أمر غير صحيح ولم أصرح به.
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