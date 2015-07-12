مباحث الغربية تضبط المتهمين بقتل صاحب مصنع ونجله وإشعال النار بجثتهما

نجحت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى فى كشف غموض مقتل تاجر ونجله الطالب بالمرحلة الإعدادية منذ ثلاث سنوات بعد أن قام مجهولون باستيقافهما على الطريق بدائرة مركز شرطة سمنود وقتلهما وإشعال النيران فى جثتهما وإلقاء السيارة التى كانا يستقلونها فى بحر شبين.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى مرتكبى الواقعة وتم تحديد المتهمان وهما هانى م 34سنة سائق لدى المجنى عليه الأول ومقيم شارع العامرية أول المحلة،وليد ح 35سنة سائق وشهرته "وليد المجنون" مقيم منطقة أبو شاهين أول المحلة لمرورهما بضائقة مالية وتم إلقاء القبض على المتهمين واعترفا تفصيليا بارتكاب الواقعة.

البداية ببلاغ تلقاه العميد طارق عطوية مأمور قسم شرطة أول المحلة من أسرة جمال الدين الدهان ‏52‏ سنة رجل أعمال باختفائه وابنه أحمد‏14‏ سنة والذى كان يقيم معه بشقة خاصة‏.‏

وبعد مرور أربعة أيام من اختفائهما عثر على السيارة الخاصة برجل الأعمال بمنطقة كفر حجازى بجوار بحر شبين قبل أن يعثر أهالى قرية الراهبين مركز سمنود على جثتى رجل الأعمال وابنه ملقيتين وسط الزراعات متفحمتين وتم استدعاء أسرة المجنى عليهما حيث تعرفا عليها كما تم الحصول على عينة من الجثتين لتحليلها بواسطة حامض‏D.N.A‏ للتأكد من شخصيتهما وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثتين لمعرفة أسباب الوفاة بعد أن تم نقلهما إلى مشرحة مستشفى المحلة العام‏.‏

وبإخطار مدير أمن الغربية أمر بتشكيل فريق لكشف غموض الواقعة بالتنسيق مع الأمن العام وتم تطوير خطة البحث لكشف غموض الواقعة من خلال إعادة معاينة أماكن العثور على الجثتين والسيارة وإعادة فحص علاقات المجنى عليه وخلافاته وعما إذا كان إيا منها يرقى لأن يكون دافعا لارتكاب الجريمة وإعادة مناقشة أهلية المجنى عليهما.