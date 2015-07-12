ضبط موظف بـ"التعليم" يرتدى زيا عسكريا وبحوزته مخدر الحشيش بالإسكندرية

تمكن النقيب كيرلس ظريف، الضابط بإدارة المرور المعين لتنظيم حركة المرور بشارع قناة السويس – منطقة الشاطبى، من ضبط "رأفت. ج.ع" 29 سنة موظف بإدارة المنتزه التعليمية"، يرتدى بنطالا مموه تابع للقوات المسلحة وتى شيرت أسود اللون مدون عليه "POLIC- عمليات خاصة"، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة لمخدر الحشيش .

بمواجهته قرر بتحصله على الزى بشرائه من أحد الباعة الجائلين، وحيازته للمخدر المضبوط بقصد التعاطى.

تحرر المحضر جنايات قسم باب شرقى، وجارِ العرض على النيابة.

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