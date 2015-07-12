ضبط موظف بـ"التعليم" يرتدى زيا عسكريا وبحوزته مخدر الحشيش بالإسكندرية

تمكن النقيب كيرلس ظريف، الضابط بإدارة المرور المعين لتنظيم حركة المرور بشارع قناة السويس – منطقة الشاطبى، من ضبط "رأفت. ج.ع" 29 سنة موظف بإدارة المنتزه التعليمية"، يرتدى بنطالا مموه تابع للقوات المسلحة وتى شيرت أسود اللون مدون عليه "POLIC- عمليات خاصة"، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة لمخدر الحشيش .إعلان - Ads إعلان - Ads
تحرر المحضر جنايات قسم باب شرقى، وجارِ العرض على النيابة.
بمواجهته قرر بتحصله على الزى بشرائه من أحد الباعة الجائلين، وحيازته للمخدر المضبوط بقصد التعاطى.
تحرر المحضر جنايات قسم باب شرقى، وجارِ العرض على النيابة.
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