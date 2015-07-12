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العثور على جثة متعفنة لـ"مسنة" داخل شقتها بالدقهلية وسرقة مشغولاتها الذهبية

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العثور على جثة متعفنة لـ"مسنة" داخل شقتها بالدقهلية وسرقة مشغولاتها الذهبية العثور على جثة متعفنة لـ"مسنة" داخل شقتها بالدقهلية وسرقة مشغولاتها الذهبية
عثرت الأجهزة الأمنية بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، على جثة متعفنة لعجوز مقتولة داخل شقتها.

تلقى اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من رئيس مباحث مركز ميت سلسيل بوصول بلاغ من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل منزل سيدة عجوز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة لسيدة مسنة تدعى "فرحة أحمد عابدين 72 سنة"، وبالبحث والتحرى أكدت المعاينة أن الحادث به شبهة جنائية وذلك بعد اكتشاف سرقة جميع المشغولات الذهبية الخاصة بالمجنى عليها وسرقة أموالها.

تم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة والتى قامت بمعاينة مكان الجريمة وطلب انتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.

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