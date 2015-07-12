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فليم وثائقى لذوى الاحتياجات الخاصة ببورسعيد يبرز مشاركتهم الفعالة بالحياة

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فليم وثائقى لذوى الاحتياجات الخاصة ببورسعيد يبرز مشاركتهم الفعالة بالحياة فليم وثائقى لذوى الاحتياجات الخاصة ببورسعيد يبرز مشاركتهم الفعالة بالحياة
قال السيد زرد عضو جمعية ذوى الإحتياجات الخاصة ببورسعيد لـ"اليوم السابع" إنه تقرر إنتاج فليم وثائقى يلقى الضوء على الصغار من ذوى الاحتياجات الخاصة لإبراز مواهبهم ومشاركتهم الفعالة فى المجتمع على أن يقوم بإخراجه أسامه عياد الطالب بمعهد السينما بالقاهرة .

وأضاف زرد أن جمعية ذوى الاحتياجات الخاصة ببورسعيد انتهت من فعاليات أولى ورش العمل المخصصة لهم تحت عنوان "الحياة حكايات" .

وأكد زرد أن ورشة العمل تضمنت تدريب صغار ذوى الاحتياجات الخاصة على حكى الحكايات باستخدام الغناء واللعب بهدف رفع وعيهم وإدماجهم فى المجتمع.

ولفت إلى أن هذه الورشة تمثل واحدة من ثلاثة ورش عمل موجهة لذوى الاحتياجات بمختلف صور الإعاقة وعقد كل واحدة منها بمكان مختلف .

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