400 طالب في رحلة علمية للإبداع والابتكار داخل أرقى المدن العالمية

يتوجه 400 طالب وطالبة، يمثلون نخبة من أبناء الإمارات في المدارس الحكومية خلال العطلة الصيفية، إلى أرقى المدن الذكية والمؤسسات العلمية والصناعية الكبرى في أميركا وبريطانيا وسويسرا، فيما تلتحق دفعات كبيرة أخرى من الطلبة بأعرق المؤسسات الأكاديمية والعلمية الوطنية داخل الدولة..

وذلك ضمن سلسلة المعسكرات التدريبية والرحلات العلمية والاستكشافية التي حرصت وزارة التربية والتعليم على تنفيذها، في ضوء توجيهات قيادتنا الرشيدة، المؤكدة على ضرورة إلحاق طلبة المدارس ببرامج عملية وتقنية تنمي إبداعاتهم ومهارات الابتكار لديهم.

تمتد سلسلة المعسكرات والرحلات العلمية طوال العطلة الصيفية، وتهدف إلى تمكين أبناء الإمارات من الانخراط في مختلف التخصصات العلمية المتقدمة، والتعرف إلى واقعها العملي، والوقوف على أفضل الممارسات المطبقة في المؤسسات العريقة.

وقال معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لن تألو جهداً في إعداد أبناء الدولة للحياة والمستقبل، ولن تدخر وسعاً في تخريج إماراتيين على قدر عال من المواطنة الإيجابية والكفاءة العلمية والمهارات العملية والحياتية، التي تمكنهم من الإسهام بفاعلية في خدمة مجتمعهم، وفي مسيرة الازدهار التي تشهدها الدولة، تحقيقاً لما أكدت عليه رؤية الإمارات (2021)، وما تضمنته الأجندة الوطنية في هذا الشأن.