هيئة كهرباء ومياه دبي تعتمد نظام «ساب للحوكمة»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عند بدء تشغيل نظام «ساب للحوكمة، إدارة المخاطر، والالتزام»، الذي يعد جزءاً من استراتيجية الهيئة لاستقطاب أحدث التقنيات والحلول وإدخالها في مختلف عملياتها الإلكترونية. وقد بدأت الهيئة التحول الذكي في خدماتها منذ عام 2009 وفقاً لاستراتيجية واضحة تواكب أحدث التقنيات وآخر التطورات في مجال التحول الذكي.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تعتبر الهيئة المؤسسة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تطبيق نظام ساب لإدارة المخاطر، حيث خطت خطوات واسعة في مجال التحول الذكي، وقد نجحت في تحويل جميع خدماتها إلى خدمات ذكية بنسبة 100% قبل مرور عام على إطلاق مبادرة دبي الذكية.

ويتمثل هدفنا في التحول إلى المدينة الأذكى في العالم في تحقيق سعادة المجتمع وتوفير خدمات ذكية وآنية وسلسة في أي مكان وعلى مدار الساعة، للمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول 2021، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة، ومستدامة في مواردها».

وأضاف: «يتيح النظام تعزيز التكامل في العمليات، وتوفير المواصفات والمرونة، وتقديم التقارير المتكاملة، ومراقبة مخاطر الأعمال التشغيلية، إضافة إلى تقديم أفضل المعلومات التي تدعم اتخاذ القرار المناسب. وتضم آليات النظام تحديد المخاطر، وتحليلها، وتقييمها ومن ثم معالجتها.

ويعتبر نظام حوكمة جزءاً من برنامج ساب العالمي لتخطيط الموارد الذي يهدف إلى قياس وتكامل وأتمتة كافة العمليات التي تجري داخل الهيئة، بغرض المساعدة على تقديم خدمات أفضل لمتعامليها وموظفيها وشركائها».

ابتكار مستدام

وأوضح: نتبنى أفضل الممارسات العالمية المستقاة من شهادة الآيزو 31000 وأحدث الأنظمة الإدارية المتكاملة في مجال إدارة المخاطر المؤسسية كونها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتخطيط والتوجه الاستراتيجي للهيئة.

ويعزز رصد المخاطر والالتزام الإلكتروني رؤية الهيئة لتكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي. كما أن هذا التحول سيعود بالفائدة للهيئة ككل، حيث سيساعد على دمج إدارة المخاطر والالتزام باستراتيجية الهيئة، والتخطيط، والتنفيذ العملي وتحقيق وتعزيز الضوابط الداخلية.

واختتم بالقول: ترتبط أنشطة تطوير إدارة المخاطر ارتباطاً وثيقاً بالتخطيط الاستراتيجي الهادف إلى الحد من المخاطر لضمان الاستمرار والنجاح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والخطط التشغيلية طويلة المدى، لذا نأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لتجنب تلك المخاطر قبل تحولها إلى عقبات تؤثر على تحقيق أهدافنا المؤسسية سواء على المدى القصير أو البعيد.

وقد فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة الالتزام بالتعلم والتطوير لعام 2015، خلال حفل توزيع جوائز المخاطر العالمية 2015، التي يديرها معهد إدارة المخاطر في بريطانيا، وذلك تقديرا للإنجازات التي حققتها الهيئة من خلال تطبيق آليات إدارة وتحديد المخاطر وتبني أفضل الممارسات العالمية.

عمليات

طوَّرت الهيئة العمليات وطريقة أدائها من خلال عدة برامج أبرزها برنامج ساب الذي أطلقت المرحلة الأولى منه في أكتوبر 2009، أما في مرحلته الثانية عام 2012، فتم تطبيقه على أربعة مشاريع وهي "برق" و "مواد" و "دراهم" و"كوادر".