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وفاة خادمة فلبينية بالفجيرة تعرضت للضرب المبرح على يد خادمة سيريلانكية

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   تمكن رجال التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الفجيرة الكشف عن جريمة قتل مدبرة وراء موت  خادمة من الجنسية الفلبينية التي احضرت الى المستشفى وهي متوفاه وتعاني من حالة ضعف وهزال شديدين في بنيتها الجسمانية.

 وبينت التحقيقات وتقرير الطب الشرعي تعرض الضحية للضرب المبرح على يد خادمة اخرى من الجنسية السيريلانكية  تعمل معها في نفس المنزل، وذلك اثر خلافات شخصية تفاقت ونتج عنها الاصابات والكدمات التي اكدها الفحص الطبي وادت الى الوفاة.

وتعود تفاصيل الواقعة  إلى تاريخ السادس من شهر يوليو الجاري بورود بلاغ إلى غرفة العمليات عن احضار خادمة من الجنسية الفلبينية الى المستشفى متوفاه، فتم اخذ بيانات المجني عليها ومكان عملها، وانتقلت على الفور فرق البحث الجنائي إلى  منزل احد المواطنين بالمنطقة  وتبين  وجود خادمة اخرى تعمل بذات المنزل وبالتحقيق واخذ اقوالها تبين قيامها بضرب المجني عليها واحداث الاصابات المذكورة في التقرير الطبي.

 وعليه طالبت القيادة العامة بشرطة الفجيرة جميع المواطنين ممن لديهم عماله في المنزل احتواء مشاكلها ومعالجتها بالطرق الصحيحة لتجنب وقوع مثل هذه الجرائم، فاهمال وتجاهل نزاعات الخدم وخلافاتهم يؤدي الى تفاقمها .


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