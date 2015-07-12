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محمد بن سلطان بن خليفة يقيم مجلساً رمضانياً

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محمد بن سلطان بن خليفة يقيم مجلساً رمضانياً محمد بن سلطان بن خليفة يقيم مجلساً رمضانياً

أقام الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان مجلساً رمضانياً أول من أمس بقصر البطين في أبوظبي. حضر المجلس الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، والشيخ محمد بن جمال القاسمي، والشيخ صقر بن طارق القاسمي، ومحمد بن عبد الرحمن الهوني.

وأحمد بن راشد آل مالك، وعدد من المسؤولين و كبار الشخصيات.وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بالليالي الأخيرة من الشهر الفضيل وروحانياته، وتطرقت الجلسة إلى موضوعات خاصة بالمجتمع. وبنهاية الجلسة، قدم أحمد بن راشد آل مالك وأنجاله درعاً إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان.

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