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عزة النعيمي تشهد حفل تكريم 30 يتيماً

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عزة النعيمي تشهد حفل تكريم 30 يتيماً عزة النعيمي تشهد حفل تكريم 30 يتيماً

شهدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة الشيخ حميد بن راشد النعيمي الخيرية، الحفل الذي أقامته لجنة الأنشطة والمبادرات بمنطقة عجمان الطبية لتكريم عدد 30 يتيماً تكفلهم المؤسسة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، بحضور عبدالعزيز الوحيدي نائب مدير المنطقة، وخميس عبدالله المسؤول الإعلامي، وموظفي وموظفات منطقة عجمان الطبية.

وأشادت الشيخة عزة بهذه الخطوة مؤكدة أن قيام مؤسسات المجتمع بتكريم الأيتام يؤكد مدى اهتمام هذه المؤسسات بتحقيق المسؤولية الاجتماعية، والتي من بين مفرداتها الاهتمام بالفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى دعم وعناية مثل الأيتام. وأضافت أن هذه البرامج تحقق الأهداف التي تعمل مؤسسة الشيخ حميد بن راشد النعيمي الخيرية على تحقيقها لصالح الأيتام والفقراء حتى يشعر هذا اليتيم بأنه محاط بالرعاية والاهتمام.

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